Divers Economie

Hausse de 24% du flux des IDE à fin mai



Le flux des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc s'est élevé à 12,9 milliards de dirhams (MMDH) durant les cinq premiers mois de 2017, contre 10,4 MMDH un an auparavant, soit une progression de 24%, selon l'Office des changes.

Ce résultat est dû à une baisse des dépenses au titre des IDE de 45,4% à 2,26 MMDH, conjuguée à une hausse des recettes de 4,2% à 15,17 MMDH à fin mai 2017, explique l'Office des changes dans une note sur les indicateurs préliminaires des échanges extérieurs de mai 2017.

Quant aux recettes des Marocains résidant à l'étranger (MRE), elles ont été quasi-stables (+0,2%), passant de 24,29 MMDH à 24,32 MMDH au titre des cinq premiers mois de 2017, ajoute la même source.

Concernant la balance voyages, elle laisse apparaître un excédent de 16,27 MMDH à fin mai 2017 contre 17,27 MMDH durant la même période de 2016, soit un recul de 5,8%.

Cette évolution s'explique par la stabilité des recettes (+0,6%), conjuguée à hausse des dépenses (+20,8%), fait savoir la même source.



Le Trésor place 6,4 MMDH d'excédents de trésorerie



La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé, lundi deux opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 6,4 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension d'une valeur de 4 MMDH, portant sur une durée de 3 jours et souscrit à un taux moyen pondéré de 3,37%, a indiqué la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.

Le second placement, avec prise en pension sur une journée, porte, quant à lui, sur une somme de 2,4 MMDH, a souligné la direction, ajoutant que le taux moyen pondéré a été fixé à 3,51%.