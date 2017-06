Divers Economie

CaixaBank ouvre sa troisième succursale au Maroc



Le groupe bancaire espagnol CaixaBank a ouvert récemment une agence dans la ville d'Agadir, sa troisième succursale au Maroc, ont indiqué jeudi les médias ibériques.

La banque, qui compte déjà des succursales à Casablanca et à Tanger, entend renforcer ses services notamment pour accompagner les entreprises espagnoles installées au Maroc ou celles qui comptent entrer dans le marché marocain, ont précisé les médias, citant un communiqué de CaixaBank.

A l’instar des autres représentations de CaixaBank à l’étranger, l’agence offrira en particulier des services de commerce extérieur et de banque d’entreprises, a souligné la même source, ajoutant que la nouvelle succursale comptera des cadres spécialisés dans les services financiers destinés aux secteurs du tourisme, de la pêche et de l’agriculture, afin de prendre en considération les caractéristiques de l’économie à Agadir et sa région.

La succursale proposera notamment, pour la première fois à l’étranger, l’offre de produits AgroBank, développée par CaixaBank spécialement pour les entreprises du secteur agroalimentaire.

CaixaBank dispose désormais de succursales internationales au Maroc (Casablanca, Tanger et Agadir), au Royaume-Uni (Londres) et en Pologne (Varsovie).



Lancement de la nouvelle liaison aérienne Tanger-Palma de Majorque



Une nouvelle ligne aérienne directe reliant l’aéroport de Palma de Majorque et l’aéroport de Tanger Ibn Batouta a été lancée, jeudi, en présence notamment des opérateurs économiques et touristiques, des investisseurs et des élus marocains et espagnols.

La compagnie aérienne espagnole "Alba Star" assurera cette liaison à raison d'un vol par semaine, en vue de répondre aux attentes des membres de la communauté marocaine installés aux Iles Baléares, dont le nombre est estimé à quelque 45.000 personnes, et de promouvoir les flux de touristes espagnols vers le Maroc.

S'exprimant lors d'une rencontre, organisée au siège de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, le président de la Chambre, Omar Moro, a souligné que cette nouvelle ligne aérienne vise à renforcer les relations de coopération liant le Maroc et l'Espagne en général et la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et les îles Baléares en particulier, dans les domaines économique, commercial et culturel, et à permettre aux touristes espagnols et marocains de s'approcher davantage de la culture et de la civilisation des deux pays.

"Cette nouvelle ligne aérienne devrait soutenir la stratégie touristique nationale, donner un nouvel élan aux relations maroco-espagnoles séculaires, en particulier dans les domaines économique et touristique, et promouvoir les investissements bilatéraux", a expliqué le responsable.