Divers Economie

Fitch prévoit une hausse des dépôts dans les banques participatives au Maroc



Les dépôts qui seront collectés par les banques participatives au Maroc pourraient connaître une hausse allant de 5 à 10%, selon les prévisions de l'agence mondiale de notation Fitch Ratings.

Les perspectives de croissance des banques participatives s'annoncent positives au Maroc car les dépôts représentent environ 70% du financement du secteur bancaire, précise l'Agence Fitch.

"On s'attend à une progression rapide au début des opérations des banques participatives au Maroc comme cela a été le cas en Turquie et en Indonésie", souligne Fitch, indiquant que ces produits bancaires permettent aux clients d'avoir accès à une gamme plus complète de services. Toutefois, "il est peu probable" que ces banques prennent une part de marché importante auprès des banques conventionnelles en raison de la forte pénétration bancaire au Maroc avec 70% des adultes qui détiennent un compte bancaire, souligne l’Agence Fitch.

Après le lancement en mai dernier de Umnia Bank, fruit d'un partenariat entre la CDG, CIH Bank et la Qatar International Islamic Bank, Attijariwafa bank a présenté dernièrement à la presse sa nouvelle banque participative, Bank Assafa.

Cinq banques participatives ont été agréées par Bank Al Maghrib en début d'année. BMCE Bank of Africa s'est associée à Al Baraka Banking Group du Bahreïn, la Banque centrale populaire (BCP) au groupe saoudien Guidance Financial Group, et le Crédit Agricole du Maroc à l’Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD).



Le Trésor place 5,2 MMDH d'excédents de trésorerie



La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé, récemment deux opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 5,2 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension d'une valeur de 2 MMDH, portant sur une durée de 4 jours et souscrit à un taux moyen pondéré de 2,74%, a indiqué la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.

Le second placement, avec prise en pension sur une journée, porte, quant à lui, sur une somme de 3,2 MMDH, a souligné la direction, ajoutant que le taux moyen pondéré a été fixé à 2,