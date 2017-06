Divers Economie

154 certificats négatifs délivrés à Oujda en mai dernier



L’Office marocain de la propriété commerciale et le Centre de l’investissement d’Oujda ont délivré en mai dernier 154 certificats négatifs pour la création d’entreprises.

Selon un rapport de la délégation du commerce et de l'industrie qui couvre également Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig, le secteur des services s'accapare la part du lion avec 70 certificats, soit 46 %, suivi du bâtiment et travaux publics (39 certificats, soit 25 %) et du commerce (36 certificats, 23 %).

Concernant la répartition géographique, la préfecture Oujda-Angad vient en tête avec 124 certificats, suivie des provinces de Berkane (18 certificats), Jerada (4 certificats), Figuig-Bouarfa (4 certificats) et Taourirt (3 certificats).

S’agissant du statut juridique, les certificats négatifs se répartissent entre les sociétés à responsabilité limitée (70 certificats), les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (67 certificats) et les enseignes commerciales (17 certificats).



Emission par adjudication de bons du Trésor

à court, moyen et long termes



Le Trésor a procédé mardi à l'émission par adjudication de bons à court, moyen et long termes, annonce la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de bons d'une maturité de 26 et 52 semaines, ainsi que de 2 et 15 ans avec un règlement prévu pour le 19 juin, précise la Direction dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 26 semaines a été fixée au 18 décembre prochain, tandis que les maturités de 52 semaines sont cédées à 2,30%, indique le communiqué. Concernant les bons à 2 et 15 ans, ils seront émis à des taux respectivement de 2,80% et 3,20%, fait savoir la DTFE.

Le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines, et en prix pour les autres maturités, ajoute la même source.