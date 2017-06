Divers Economie

La CCIS de Tanger-Tétouan-Al Hoceima se dote d'un guichet unique



La Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vient de se doter d'un guichet unique ouvert au sein de son siège à Tanger et de ses annexes à Tétouan et à Al Hoceima.

Cette nouvelle plateforme vise à fournir des services aux commerçants, industriels et aux prestataires de services de la région, a indiqué un communiqué de la Chambre.

Dans une première étape, le guichet unique de la Chambre comprend les guichets "proximité commerce extérieur" destinés à la délivrance des certificats d’origine et des visas de documents commerciaux, "proximité membres adhérents de la Chambre" visant à délivrer des attestations et cartes professionnelles, ainsi que "ratification des signatures".

D'autres guichets seront mis en place, à savoir le guichet de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), le guichet Maroc PME/PMI et le guichet de l’Etablissement autonome de contrôle des exportations.

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie d'action de la Chambre 2015-2021, vise à améliorer et à renforcer le rôle de la Chambre dans l’appui et la promotion du tissu entrepreneurial régional, simplifier et dématérialiser ses services, alléger ses procédures à travers la transparence et la traçabilité, et à promouvoir son attractivité et son positionnement dans la région.



Marrakech dans le Top 10 des destinations favorites des Français pour l'été 2017



La ville de Marrakech figure dans le Top 10 des destinations favorites des Français pour l'été 2017, selon une analyse publiée mardi par le comparateur d'hôtels "Trivago.com".

La cité ocre occupe la 7ème position dans ce classement derrière New York et des villes européennes comme Londres, Paris, Lisbonne, Rome et Barcelone qui reste la première destination préférée des Français pour l'été, précise la même source. Marrakech devance dans le palmarès les principales villes touristiques européennes comme Amsterdam et Venise.

Par ailleurs, les voyageurs français choisissant l'Hexagone pour leurs vacances d’été misent sur des destinations ensoleillées. Si Paris est toujours leur destination favorite, Nice et Porto-Vecchio occupent la deuxième et troisième places du podium. Cette année, Marne-la-Vallée (où se situe le fameux parc d’attraction Disneyland), fait son entrée au classement et occupe la septième place de ce palmarès estival.

Cet été, les Français comptent débourser 157 euros en moyenne pour une nuit d’hôtel en chambre double standard. C’est environ 20 euros de moins que leurs homologues anglais qui prévoient 176 euros en moyenne pour la même prestation.

Le mois d’août est la période privilégiée par les Français pour leurs vacances d’été. Près de 40% de leurs recherches d’hôtels ont été effectuées pour des séjours en août, contre 38% pour le mois de juillet et seulement 22% pour juin.