Divers Economie

Les précisions de Royal Air Maroc

sur les vols de continuation via Doha



En raison de l'annulation de l'ensemble des vols reliant Doha (Qatar) aux Emirats arabes unis, à l'Arabie Saoudite, au Yémen, aux Maldives, à Bahreïn et à l'Egypte, Royal Air Maroc annonce qu'elle ne peut plus assurer les vols à destination de ces pays, avec un transit à l'aéroport de Doha.

Seuls sont concernés les vols vers et en provenance de ces six pays avec escale à Doha, la ligne aérienne entre Casablanca et Doha étant quant à elle opérationnelle.

Par ailleurs, les vols directs de la compagnie nationale marocaine reliant le Royaume du Maroc à l’Egypte et à l’Arabie Saoudite opéreront normalement. Royal Air Maroc invite les clients qui sont programmés sur les prochains vols vers ou en provenance de ces destinations, à prendre contact avec les services de la compagnie sur les numéros de téléphone mentionnés ci-dessous, pour se renseigner sur les dispositions mises en place à ce sujet.

Royal Air Maroc présente ses excuses aux clients concernés pour les désagréments causés par cette situation indépendante de sa volonté.

Maroc : 089000 0800 et numéro international : +212522489797



Emission par adjudication de bons du Trésor à court et moyen termes



Le Trésor procèdera mardi à l'émission par adjudication de bons à court et moyen termes, annonce la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de bons d'une maturité de 13 et 52 semaines, ainsi que de 2 ans avec un règlement prévu pour le 12 juin, précise la Direction dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 13 semaines a été fixée au 11 septembre prochain, tandis que les maturités de 56 semaines sont cédées à 2,3%, indique le communiqué.

Concernant les bons à 2 ans, ils seront émis à un taux de 2,4%, fait savoir la DTFE.

Le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines, et en prix pour les autres maturités, ajoute la même source.