Divers Economie

Hausse des nuitées touristiques

à Ouarzazate durant le premier trimestre



Le secteur du tourisme dans la province de Ouarzazate a enregistré une nette évolution, durant les trois premiers mois de l’année en cours, traduite par une croissance soutenue au niveau des nuitées, avec une hausse de 27% par rapport à la même période en 2016. Le Conseil provincial du tourisme a indiqué que 94569 nuitées ont été enregistrées durant le premier trimestre de 2017, contre 74754 l’année dernière.

Selon une répartition par nationalité, les statistiques du CRT font ressortir que les Français arrivent en tête avec 10349 nuitées (+19% par rapport à 2016) talonnés par les Espagnols avec 10303 nuitées, les chinois (7968 nuitées), les Japonais (6446 nuitées) et les Allemands (5935 nuitées).

Les touristes britanniques arrivent en septième position avec 2575 nuitées suivis des hollandais (2164 nuitées) et des polonais (1977 nuitées). Par ailleurs, les hôtels classés 4è étoile arrivent au premier rang des établissements d’hébergements classés qui ont enregistré le plus grand nombre de nuitées durant la période allant de janvier à mars avec un total de 32293 nuitées, soit une hausse de 21% par rapport à 2016.



Souscription de bons de Trésor pour 1,5 MMDH



Un montant de 1,5 milliard de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total de plus de 9,15 milliards de dirhams (MMDH), lors de l'opération d'émission de bons de Trésor par adjudication du 30 mai 2017, a indiqué la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances. Il s'agit de valeurs d'une maturité de 2 et 10 ans, portant sur des montants respectifs de 1,2 MMDH et 300 millions de dirhams (MDH), avec des taux de 2,396%, et 3,271%, a précisé la DTFE sur le site électronique du ministère, ajoutant que le règlement des bons souscrits interviendra le 5 juin 2017.