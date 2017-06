Divers Economie

Qatar International Islamic Bank annonce son

partenariat avec deux institutions bancaires marocaine



Qatar International Islamic Bank (QIIB) a annoncé le début effectif de son partenariat au Maroc, avec l’ouverture d’+Umnia Bank+, fruit d’un partenariat avec CIH Bank et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Les activités de la banque "Umnia" sont opérationnelles à travers ses succursales à Casablanca et Rabat, annonce la QIIB dans un communiqué rendu public mardi par l’agence qatarie de presse (QNA), faisant savoir qu’il s’agit de la première banque à obtenir l'approbation de la Banque centrale marocaine pour commercialiser ses produits dans le Royaume.

"Umnia Bank a mis en place une stratégie axée sur l'implantation dans plusieurs autres villes du Maroc et le développement de produits bancaires novateurs et diversifiés qui englobent des solutions bancaires quotidiennes, le financement et l'investissement, en passant par le dépôt et l’épargne", indique la QIIB, cotée à la bourse du Qatar. Umnia Bank, qui a ouvert trois agences, deux à Casablanca et une à Rabat, est la première banque participative à offrir ses services au Maroc. Elle offre à la fois des services bancaires classiques (ouverture de compte et transferts d’argent) et des offres de financement qui répondent aux critères des banques islamiques, définis par la loi des banques participatives.



Accélération du rythme de croissance du crédit bancaire



Le rythme de croissance du crédit bancaire s'est accéléré à 5,1% en avril 2017, après 4,5% un mois auparavant, annonce Bank Al-Maghrib (BAM). Cette évolution du crédit bancaire global reflète essentiellement la hausse de 0,6% des facilités de trésorerie après leur baisse de 3,2%, explique BAM. Dans le même sens, les crédits à la consommation se sont accrus de 4,8% après 4,4%, relève BAM, ajoutant qu'en revanche, le taux de progression des concours à l’équipement est revenu de 6,3% à 5,8%, traduisant la décélération du rythme des prêts aux sociétés non financières privées à 2,6% après 3,6%. S’agissant des crédits immobiliers, ils se sont accrus de 3,9% au lieu de 4,2% en mars, recouvrant un ralentissement de ceux à la promotion immobilière de 2,4% à 1,1% et une légère accélération des concours à l’habitat à 4,8% après 4,7%. Par secteur institutionnel, le taux de progression des crédits au secteur non financier s’est établi à 3,2% au lieu de 2,9% le mois précédent, reflétant essentiellement l’accélération à 2,9% après 2,7% des prêts au secteur privé, relève la note. En effet, les prêts aux ménages se sont accrus de 4,1% après 3,2%, tandis que ceux accordés aux sociétés privées ont vu leur taux de progression revenir de 2,2% à 1,7%.