Divers Economie

Création à Tétouan de 215 entreprises à fin avril



Un total de 215 entreprises ont été créées au niveau de la province de Tétouan et de la préfecture de M'diq-Fnideq à fin avril dernier d'un investissement global de plus de 28,21 millions de dirhams (MDH), selon le Centre d'investissement (CI) de Tétouan.

Ainsi, le nombre d'entreprises créées, durant les quatre premiers mois de l'année en cours, a atteint 215 contre 179 entités instaurées durant la même période une année auparavant (15,35 MDH), soit une hausse de plus de 20%, a indiqué un rapport du CI, notant que le Centre s'est accaparé 67% des créations, alors que la direction des impôts s'est adjugé 33%. Selon la classification régionale, 73% des entreprises créées relèvent de la province de Tétouan, alors que 27% appartiennent à la préfecture de M'diq-Fnideq.

Concernant le nombre de certificats négatifs délivrés, durant cette période, il a atteint 436 certificats, contre 443 octroyés à fin avril 2016 au niveau de la province de Tétouan et la préfecture de M'diq-Fnideq, en légère baisse de 1,5%.

Par domaine d'activité, les services et le commerce arrivent en tête avec respectivement 42% et 39% des certificats délivrés, suivis du BTP qui s'est adjugé 19% du nombre total de certificats.





RAM rappelle à ses

clients le retour à l’heure GMT



Suite au retour du Royaume du Maroc à l’heure GMT dans la nuit du 20 au 21 mai, Royal Air Maroc rappelle encore une fois que les horaires de ses vols sont, depuis cette date, avancés d’une heure au départ et à l’arrivée des différents aéroports marocains.

A cet effet, la compagnie nationale rappelle que, par mesure de précaution, les clients sont priés de se présenter tôt aux guichets d’enregistrement à l’aéroport (au minimum 3 heures avant l’heure du décollage).

Pour toute information complémentaire, Royal Air Maroc invite ses clients à se renseigner sur le programme de leurs vols auprès des services de la compagnie aux numéros suivants : Maroc : 089000 0800 et numéro international : +212522489797