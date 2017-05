Divers Economie

Lancement du Centre de référence de l’OMC



La Faculté des sciences juridiques, économiques et Sociales –Souissi (FSJES-Souissi) relevant de l’Université Mohammed V de Rabat organise aujourd’hui, à 09h00 une cérémonie de lancement du Centre de référence de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

L’objectif de ce centre, qui sera abrité par la FSJES-Souissi, est de permettre aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, aux fonctionnaires gouvernementaux, aux représentants du secteur privé et au grand public d’accéder à toute information pertinente relative à l’OMC et aux questions relevant de sa compétence notamment : commerce des marchandises et des services, aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, intégration régionale, facilitation du commerce, interaction entre commerce et environnement, commerce et développement et négociations commerciales multilatérales, etc.. Le Centre de référence de l’OMC permettra aux chercheurs d’avoir accès à la base de données de l’Organisation normalement accordé uniquement entités gouvernementales et de ses ressources informatiques.

A noter que cette cérémonie sera marquée par la présence de représentants de l’OMC, des départements ministériels concernés, des organismes internationaux ayant leur siège à Rabat et du secteur privé.



Etihad Aviation Group triplement primé



L’équipe de gestion des achats et approvisionnements de Etihad Aviation Group a remporté trois prix, dont la prestigieuse récompense de l’équipe de l’achat et de l’approvisionnement MENA de l’année.

Les lauréats ont été annoncés à l’issue de la conférence Chartered Institute of purchasing and supply (CIPS) Middle East le 9 mai.

En plus du prix «Équipe de l’année», le Groupe a également remporté des prix pour «Meilleure contribution à la réputation de la profession» et «Meilleur projet d’approvisionnement international».

L’équipe a démontré à la Chartered Institute of purchasing and supply (CIPS) sa volonté de poursuivre la croissance de ses capacités, de ses relations et de son efficacité dans tous les domaines d’approvisionnement, apportant de la valeur à Etihad Aviation Group non seulement grâce à des économies de coûts, mais aussi grâce à une amélioration de sa réputation. Des dons ont été faits au Croissant-Rouge, et le développement des fournisseurs locaux s’est effectué grâce à une participation active au Fonds Khalifa et à la promotion des PME locales.