Divers Economie

Souscription de bons de Trésor pour 2 MMDH



Un montant de 2 milliards de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total de plus de 13,52 MMDH, lors de l'opération d'émission de bons de Trésor par adjudication du 16 mai 2017, a indiqué la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de valeurs d'une maturité de 13 et 52 semaines, ainsi que de 2 ans, qui portent des montants respectifs de 350 millions de dirhams (MDH), 150 MDH et 1,5 MMDH avec des taux de 2,09%, 2,263% et 2,42%, a précisé la DTFE sur le site électronique du ministère, ajoutant que le règlement des bons souscrits interviendra le 22 mai 2017.





"Résidences Dar Saada" lance un emprunt

obligataire non convertible de 350 MDH



Les actionnaires de la société Résidences Dar Saada (RDS) sont convoqués, le 19 juin 2017, en vue d'autoriser l'émission, en une ou plusieurs fois, d'un emprunt obligataire non convertible plafonné à 350 millions de dirhams (MDH). Selon la société de bourse BMCE Capital Bourse, cette opération, qui sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de RDS réunie extraordinairement, pourrait être réalisée en une ou plusieurs tranches dans un délai maximum de cinq ans. Les actionnaires devraient également déléguer au Conseil d'administration tous pouvoirs à l'effet de fixer les modalités et les conditions définitives de la ou les émissions obligataires autorisées et de réaliser définitivement la ou lesdites émissions, relève la même source.

Et de noter que cette opération semble concerner la levée du reliquat nécessaire au remboursement de l'emprunt obligataire de 750 MDH d'une maturité de 5 ans, émis en juin 2012.