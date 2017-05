Divers Economie

Signature d’un partenariat pour l’accompagnement de la filière automobile



En marge du Salon de la sous-traitance automobile de Tanger, une convention de financement des écosystèmes automobiles a été signée par le ministre Moulay Hafid El Alamy, Khalid Chami, président du Directoire de Société générale Maroc et Hakim Abdelmoumen, président de l’Association marocaine pour l’industrie et le commerce de l’automobile (AMICA).

Au travers de cette convention, Société Générale Maroc s’engage à accompagner la filière automobile sur toute la chaîne de valeur des services financiers et bancaires dédiés aux entreprises : offres de financement sous forme de crédit de fonctionnement, crédits d’investissement, crédits DEV Industrie, financements en devises, leasing, factoring, location longue durée de véhicules, solutions de Cash management mais aussi offres dédiées aux salariés des entreprises de la filière automobile. Forte de la diversité de ses métiers et de son expertise reconnue, Société générale met ainsi à dispositions des entreprises du secteur automobile un savoir-faire et des conditions attractives, taillées sur mesure





Forum de l’emploi et de la formation continue

à la zone franche de Tanger



L’AIZFET « Association des investisseurs de la zone franche d’exportation de Tanger » et TMZ « Tanger-Med Zones », organisent, en partenariat avec l’USAID «Career Center et OIM», l’ANAPEC et l’OFPPT, la troisième édition du Forum de l’emploi et de la formation continue, les 18 et 19 mai 2017 à la zone franche d’exportation de Tanger sous le thème des Soft Skills : Levier de l’employabilité des jeunes.

Cet événement réunit une quinzaine d’entreprises, organismes de formation et de recrutement qui proposent des centaines d’offres d’emplois dans les différents secteurs d’activités que connaît la zone franche de Tanger. Les partenaires présents à ce forum assistent les demandeurs d'emploi ainsi que les salariés, dans leur recherche de formations adaptées à leur parcours. Les partenaires et exposants animent également des ateliers pratiques sur les techniques de rédaction des CV et des lettres de motivation; la communication et la confiance en soi; la qualité de la formation et excellence professionnelle ainsi que la démarche de formation entre autres.