Divers Economie

Emission par adjudication de bons du Trésor



Le Trésor a procédé mardi à l'émission par adjudication de bons à court et long termes, annonce la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances.

Il s'agit de bons d'une maturité de 26 et 52 semaines, ainsi que de 5 et 10 ans avec un règlement prévu pour le 15 mai, précise la direction dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 26 semaines a été fixée au 13 novembre prochain, tandis que les maturités de 52 semaines sont cédées à 2,3%, indique le communiqué. Concernant les bons à 5 et 10 ans, ils seront émis à des taux respectivement de 2,8% et 3,2%, fait savoir la DTFE.

Le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines, et en prix pour les autres maturités, ajoute la même source.



L’ONCA participe au Festival des roses de Kalaat M’Gouna



Dans le cadre de ses missions de conseil agricole, d’accompagnement des agriculteurs et des professionnels du secteur et de soutien au développement agricole, l’Office national du conseil agricole participe, du 11 au 14 mai courant, à la 55ème édition du Festival des roses de Kalaat M’Gouna, organisé sous le thème " Le rôle de la recherche scientifique dans la valorisation des produits de terroir et leur adaptation aux changements climatiques ", et ce à travers des actions ciblées et diversifiées.

Dans la perspective de collaborer activement au développement de la filière de la rose à parfum, l’Office national du conseil agricole participe à ce festival à travers la mise en place d’un espace d’animation dédié au conseil agricole et abritant des actions d’’information, de sensibilisation et d’encadrement au profit des agriculteurs visiteurs du festival. L’animation technique, qui est assurée par les conseillers agricoles de la direction régionale du conseil agricole de Draâ-Tafilalet, porte sur les bonnes pratiques de la culture de la rose à parfum ; le rôle de l’abeille dans la pollinisation et la biodiversité ; la gestion et la valorisation des eaux d’irrigation ainsi que la nouvelle loi 112-12 des coopératives.

Aussi, l’ONCA organise, en marge du festival, deux visites encadrées dans des roseraies structurées au profit de 60 agriculteurs et femmes rurales provenant des provinces de la région concernée, qui seront accompagnés par les conseillers agricoles de la direction régionale du conseil agricole de Draâ-Tafilalet.