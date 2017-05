Divers Economie

Le Trésor place 4,5 MMDH d'excédents de trésorerie



La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances, a lancé lundi deux opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 4,5 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de 2,5 MMDH d'une journée, souscrit à un taux moyen pondéré de 2,39%, a indiqué la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.

Le second placement, également avec prise en pension, porte sur un montant de 2 MMDH, une période de 7 jours et un taux moyen pondéré de 2,38%, ajoute la même source.



Le plus gros porte-conteneurs au monde fait escale à Tanger



Le plus gros porte-conteneurs au monde MOL Triumph a fait escale, lundi à Tanger, avec quelque 20.170 conteneurs à bord, apprend-on auprès du port Tanger-Med.

Ce dernier né des porte-conteneurs, qui effectue son voyage inaugural à travers le monde, a fait escale au quai Eurogate du port Tanger-Med en provenance du Canal de Suez en Égypte et en direction du port de Southampton en Angleterre, précise-t-on de même source.

Long de 400m sur 58,8m de large, le MOL Triumph est le premier porte-conteneurs d'une série de six commandée en février 2015 par l'armateur japonais Mitsui OSK Lines, ajoute-t-on. Livré le 27 mars, il devient, avec 20.170 EVP, le plus grand porte-conteneurs du monde et le premier à passer la barre des 20.000 EVP.

Le MOL Triumph a fait escale à Tianjin Xingang, Dalian, Quingdao, Shanghai, Ningbo, Hong Kong, Yantian, Singapour, Suez, puis après Tanger-Med, Southampton, Hambourg, Rotterdam et Le Havre, dernier port à l'export où il est attendu le 21 mai, au Terminal de France à Port 2000. Le porte-conteneurs est escorté tout au long de son trajet par deux navires géants de remorquage.