Divers Economie

L’augmentation du capital de Managem entérinée par l’AGE



L’Assemblée générale Extraordinaire (AGE) des actionnaires de la société Managem a approuvé, à l’unanimité, le projet d’augmentation de capital social d’un montant d’un milliard de dirhams (MMDH), prime d’émission comprise, a annoncé lundi le groupe minier. Cette augmentation de capital se fera par émission d'actions nouvelles de numéraire à libérer par compensation avec des créances certaines liquides et exigibles sur la société et/ou par versement d’espèces, souligne Managem dans un communiqué. L’AGE a délégué au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser cette augmentation de capital, ajoute la même source, notant qu’en conséquence, les résolutions précédemment publiées ont été approuvées à l’unanimité.





Journée nationale de l'entreprise du CJD



Le Centre des jeunes dirigeants (CJD) organise la 11ème édition de la Journée nationale de l’entreprise, samedi 13 mai, sur le thème : « Transformation des modèles de travail, nos défis pour demain ».

Les signaux de ruptures en cours et prochaines se multipliant au Maroc, le Centre des jeunes dairigeants prend les devants et ouvre le débat de la transformation des modèles de travail et de ses importantes conséquences, en présence d’experts et de personnalités du monde économique qui échangeront points de vue et témoignages. Il ne s’agit pas de traiter d’épiphénomènes liés au travail mais bien du basculement historique qui se dessine pour l’emploi et l’entreprise ; et dont chaque opérateur économique, quelle que soit sa responsabilité, doit prendre pleinement conscience et mesurer les défis qu’il implique.

Le thème de cet événement s’inscrit dans le cadre du nouveau concept du CJD, le « bien-emploi », sur lequel le mouvement travaille actuellement.