Divers Economie

L’ONMT primé au Salon international

du tourisme d'Abidjan



L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a remporté le prix du "Meilleur stand", lors de la 7è édition du Salon international du tourisme d’Abidjan (SITA- 2017) qui s’est tenue du 28 avril dernier au 1er mai courant dans la métropole économique ivoirienne. ‘’La participation du l’ONMT à ce salon s’insère dans le cadre de sa stratégie de conquête du continent africain, avec pour objectif de doubler dans les 2 ans à venir, le nombre de touristes’’, explique une note de l’Office parvenue mercredi à la MAP. Et d’ajouter que le Maroc accueille annuellement près de 220.000 touristes subsahariens, notant que l’ONMT a été présent à ce salon via l’aménagement d’un stand de 80 m2, avec des espaces dédiés aux professionnels marocains désireux de promouvoir leurs régions et leurs produits touristiques.

A rappeler que le prix du ‘’Meilleur stand’’ du Salon international du tourisme d’Abidjan récompense chaque année, un exposant en tenant compte des critères d’organisation, de décoration et d’exposition du stand.



Taslif fixe son dividende 2016 à 1,7 DH/action



Au titre de l’exercice 2016, le spécialiste des crédits à la consommation, Taslif, procédera à la distribution d’un dividende de 1,7 dirham par action, payable à compter du 22 septembre 2017, a annoncé récemment la société. L’assemblée des actionnaires réunie ordinairement et extraordinairement le 27 avril dernier a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 tels que certifiés exacts par les commissaires aux comptes de la Société et publiés dans le journal "Les inspirations ECO" du 27 mars 2017, souligne Taslif dans un communiqué.

Au terme de l'année 2016, la filiale des groupes Saham et Sanam affiche des réalisations en nette amélioration, tirées principalement par une ascension de 22,2% de la production nette. Dans ce sillage, le résultat net de Taslif gagne 53,1% à 37 millions de dirhams (MDH), capitalisant notamment sur la maîtrise de la chaîne de traitement du risque et l'assainissement des anciens encours.