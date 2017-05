Divers Economie

Des banques marocaines en lice pour l'African Banker Awards 2017



Des banques marocaines figurent sur la liste des banques nominées pour l'African Banker Awards 2017. Il s'agit d'Attijariwafa Bank nominée pour le prix de la "Banque africaine de l’année". L'Afreximbank, Guaranty Trust Bank (Nigeria), Mauritius Commercial Bank (Maurice) et Standard Bank Group (Afrique du Sud) sont également des candidates à ce trophée.

La Caisse centrale de garantie (CCG) est parmi les prétendants au trophée de la meilleure institution de "l’inclusion financière", alors que le Groupe Crédit Agricole du Maroc a été sélectionné pour le prix de la "Banque socialement responsable de l’année". Les African Banker Awards récompensent les meilleures banques africaines dans dix catégories. Des trophées sont décernés au meilleur banquier africain de l’année, la meilleure banque de détail, d’investissement, d’inclusion financière, d’innovation...

Cinq autres trophées sont décernés par un jury composé de représentants d'agences multilatérales, d'experts internationaux et du comité de rédaction du magazine African Banker. Ces trophées sont attribués à la meilleure banque régionale (Afrique du Nord/Est/Australe/Centrale/Ouest), au meilleur ministre des Finances, gouverneur, parcours bancaire et "African Banker Icon".

La cérémonie de remise de ces Awards aura lieu en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) le 23 mai à Ahmedabad, en Inde.



Emission par adjudication de bons du Trésor



Le Trésor a procédé mardi à l'émission par adjudication de bons à court et moyen termes, annonce la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances. Il s'agit de bons d'une maturité de 13 et 52 semaines, ainsi que de 2 ans avec un règlement des bons souscrits prévu pour le 08 mai, a précisé la Direction dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 13 semaines a été fixée au 07 août prochain, indique la DTFE. Les bons à 52 semaines et 2 ans seront cédés à des taux respectivement de 2,3% et 2,5%, ajoute la DTFE.

Le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines, et en prix pour les autres maturités, note la même source.