Divers Economie

Baisse de l'indice des prix à la production du secteur

des industries manufacturières hors raffinage de pétrole



L'indice des prix à la production du secteur des "Industries manufacturières hors raffinage de pétrole" a enregistré une baisse de 0,2% en mars 2017 par rapport au mois de février, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP). Cette diminution s'explique par le recul des prix des "Industries alimentaires" de 0,9%, du "Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège" de 2,8% et de l’"Industrie automobile" de 0,1%, relève le HCP dans sa note d'information relative à l'indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière de mars 2017. Elle résulte également de la hausse enregistrée dans la "Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion des machines et des équipements" de 1,2%, de la "Métallurgie" de 0,7% et de la "Fabrication d’équipements électriques" de 0,9%, ajoute le HCP.

Par ailleurs, l'indice des prix à la production du secteur des "Industries extractives", a connu une baisse de 0,1% au cours du mois de mars 2017, fait ressortir la note.

Quant aux indices des prix à la production des secteurs de la "Production et distribution d’électricité" et de la "Production et distribution d’eau", ils ont connu, selon la même source, une stagnation durant le troisième mois de 2017.



38 certificats négatifs délivrés en mars dernier à Nador



38 certificats négatifs pour la création d'entreprises ont été délivrés par la délégation de commerce et d’industrie et le Centre régional de l’investissement de Nador au cours du mois de mars dernier.

Le bureau de la propriété industrielle et le centre d’investissement ont reçu au cours du mois sous revue 41 demandes, dont 38 ont reçu l’avis favorable, indique la délégation provinciale du commerce et d’industrie dans un rapport.

La ventilation par secteurs d'activités fait ressortir la prédominance des services avec 47%, suivis du commerce (29%) et du bâtiment et travaux publics (24%).

S'agissant du statut juridique, les certificats négatifs se répartissent entre les sociétés à responsabilité limitée (64%), les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (24%) et les enseignes commerciales (12%). Un total de 768 certificats négatifs pour la création d'entreprises ont été délivrés en 2016 à Nador, rappelle-t-on.