Divers Economie

Hausse du nombre de touristes

à Agadir au 1er trimestre



Le nombre de touristes qui ont séjourné dans les différents hôtels, clubs, résidences hôtelières et maisons d'hôtes classés d’Agadir durant le premier trimestre 2017 a connu une hausse de 16,03% (202.488 arrivées) par rapport à la même période de 2016 (174.506 arrivées).

Selon des statistiques du Conseil régional du tourisme (CRT) Agadir-Souss-Massa, les touristes nationaux arrivent en tête de la clientèle d’Agadir durant le 1er trimestre 2017 avec un total de 60.311 arrivées contre 56.785 comparativement à la même période de 2016, soit une progression de 6,21%.

Derrière les nationaux, le marché allemand continue sa progression et se positionne en seconde place avec une hausse de 83,69% et un total de 34.036 arrivées durant le 1er trimestre 2017 contre 18.529 arrivées un an auparavant.

Le marché français arrive en 3ème position avec une hausse de 20,09 % avec 33.529 arrivées contre 27.921 durant le 1er trimestre de 2016.

Pour ce qui est du marché anglais, il vient en 4ème position, totalisant 19.670 arrivées, contre 17.852 lors du 1er trimestre 2016, en hausse de 10,18%. S’agissant des unités touristiques d’hébergement, les hôtels 4 étoiles viennent en tête avec 68.984 arrivées, suivis des hôtels 5 étoiles (48.213) et des clubs touristiques (40.577).





La DTFE lance une opération d'échange de valeurs du Trésor de plus de 2,47 MMDH



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a procédé jeudi dernier à une opération d'échange de bons de Trésor (BDT), date de règlement le 03/05/2017, d'un montant de plus de 2,47 milliards de dirhams (MMDH).

Rachetés à un taux de 2,9%, les bonds de trésor de 2 ans ont porté sur un montant total de 2,377 MMDH, tandis que la somme des titres de 5 ans s'est élevée à environ 95 millions de dirhams (MDH) avec un taux de 3,85%, précise la DTFE dans un communiqué.

L'objectif étant le nivellement de l'échéancier de la dette intérieure à travers la réduction des pics de remboursement, fait savoir le communiqué.

Pour ce qui est des lignes de remplacement, elles concernent les maturités de 5, 10, 15 et 20 ans respectivement aux taux de 2,8%, 3,2%, 3,2% et 3,55%, ajoute la même source.