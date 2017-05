Divers Economie

Une mission japonaise en visite les 2 et 3 mai



Une mission japonaise visitera le Maroc les 2 et 3 mai, dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans les pays étrangers, a annoncé vendredi l'ambassade du Japon à Rabat. Cette mission, regroupant des représentants des secteurs public et privé, sera conduite par Shunsuke Takei, vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères et Masahiro Kuwahar, directeur général pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de la Bank of Tokyo-Mitsubishi (UFJ), a indiqué l'ambassade dans un communiqué.

La mission prévoit des rencontres, les 2 et 3 mai, avec plusieurs responsables marocains, a ajouté la même source, faisant savoir qu'un séminaire sur la promotion du commerce et des investissements en Afrique "Africa Trade and Investment Promotion" sera organisé le 3 mai par l’ambassade du Japon et le bureau de Rabat de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO- Japan External Trade Organization), avec la participation d'intervenants publics et privés du Maroc et du Japon.





Ennakl Automobiles affiche une progression de son chiffre d’affaires



Sur les trois premiers mois de 2017, le concessionnaire automobile tunisien, Ennakl, affiche au compteur un chiffre d'affaires en hausse de 2,4% à 88,4 millions de dinars (MTND), selon les analystes de BMCE Capital Bourse. A fin mars de l’année en cours, le réseau de distribution du concessionnaire, doublement coté à la place casablancaise et sur la Bourse de Tunis, se fixe à 25 agences (idem qu'au T1 2016), relève la même source, notant que le coût d'achat des marchandises vendues augmente de 2,2% à 74,2 MTND. De facto, la marge commerciale gagne 3,3% à 14,2 MTND, soit 61,7 millions de dirhams (MDH), tandis que les charges de personnel s'accroissent de 2,4% à 3,3 MTND (soit 14,5 MDH), consécutivement à l'application de l'augmentation légale ainsi qu'aux promotions de l'année 2016.

De leur côté, les produits financiers se hissent de 6% à 718,7 mille dinars (KTND), soit 3,1 MDH. En revanche, les analystes financiers soulignent un repli de 6,8% de la trésorerie nette de l’importateur et distributeur officiel en Tunisie des marques Volkswagen, Audi, Porsche et Seat à 63 MTND (soit 274,8 MDH), suite essentiellement aux investissements effectués par la société au cours de ce 1er trimestre. S’agissant du délai moyen de règlement des fournisseurs, il se fixe à 153 jours (idem qu'au T1 2016).