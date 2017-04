Divers Economie

Hausse du trafic à l’aéroport d’Agadir-Al Massira…



Le trafic à l'aéroport d’Agadir-Al Massira s'est chiffré à 121.740 passagers en mars 2017, contre 110.721 un an auparavant, soit une amélioration de 9,95%, a annoncé l’office national des aéroports (ONDA).

Selon des données publiées par l’ONDA, le nombre de passagers sur des vols internationaux s’est élevé à 96.532 au cours du troisième mois de 2017, en hausse de 8,11% par rapport à la même période un an plus tôt. Concernant le nombre de passagers sur les vols nationaux, il s’est établi à 25.208 en mars dernier, contre 21.433 l’année précédente, soit une progression de 17,61%, précise l'ONDA.

L’aéroport international d’Agadir-Al Massira est classé 3è à l'échelle nationale en nombre de passagers du mois de mars, derrière les aéroports internationaux Marrakech-Menara (2è avec 383.064 passagers) et Mohammed V de Casablanca (1er avec 716.447 passagers), a fait savoir la même source.



…Et du nombre de passagers à l’aéroport Nador Al-Aroui



133.924 passagers ont utilisé l'aéroport international de Nador-Al Aroui au cours des trois premiers mois de l'année en cours en hausse de 4,54% par rapport à la même période de l’année dernière (128.106 voyageurs).

Ces passagers sont répartis entre 65.877 personnes à l’arrivée et 68.047 au départ, contre respectivement 61.888 et 66.218 au cours du premier trimestre de l'année précédente, selon des statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA). S'agissant du mouvement des avions, un total de 1.146 appareils ont atterri à l'aéroport Nador-Al Aroui en hausse de 17,42% par rapport au trois premiers mois de 2016 (976 avions). Pas moins de 644.980 passagers ont utilisé l'aéroport international de Nador-Al Aroui en 2016, rappelle-t-on. La ville de Nador est actuellement desservie à partir de Bruxelles et Charleroi(Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), Paris, Marseille et Montpelier (France), Madrid, Barcelone, Mallorca et Gérone (Espagne), Frankfurt, Cologne et Dusseldorf (Allemagne).