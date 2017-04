Divers Economie

Emission par adjudication de bons du Trésor à court, moyen et long termes



Le Trésor a procédé mardi à l'émission par adjudication de bons à court, moyen et long termes, annonce la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de bons d'une maturité de 26 semaines et de 2, 10 et 20 ans avec un règlement des bons souscrits prévu pour le 2 mai, a précisé la Direction dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 26 semaines a été fixée au 31 octobre prochain, alors que les bons à 2 ans, au 18 mars 2019, indique la DTFE.

Les bons à 10 et 20 ans seront cédés à des taux respectivement de 3,2% et 3,55%, ajoute la DTFE. Le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines, et en prix pour les autres maturités, note la même source.



Des entreprises de Cantabrie en mission commerciale à Tanger



Des entreprises de la région de Cantabrie (nord de l'Espagne) participent, du 24 au 28 avril, à une mission économique dans la ville de Tanger, afin de renforcer les liens avec les opérateurs économiques marocains et prospecter les opportunités d’affaires et de coopération. Cette mission, organisée par la Société pour le développement régional de Cantabrie (SODERCAN) et la Chambre de commerce de Cantabrie, a un caractère multi-sectoriel avec la participation d’entreprises opérant dans divers secteurs, a indiqué la SODERCAN dans un communiqué. Les participants à cette mission, organisée en collaboration avec la Chambre espagnole de commerce et d’industrie de Tanger, auront notamment l’occasion de participer à la 4ème édition du Salon de la sous-traitance automobile, qui se tient du 26 au 28 avril à Tanger, a souligné le communiqué.

"Ce salon se consolide de plus en plus en parallèle avec l’importante croissance industrielle de la zone de Tanger, spécialement dans le secteur de l’automobile", ont noté les organisateurs. Les entreprises participantes tiendront plusieurs rencontres et réunions B2B avec des entreprises et opérateurs marocains, afin de renforcer les liens économiques entre les deux parties.