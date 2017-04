Divers Economie

2ème Forum ENCGO-Entreprises jeudi à Oujda



La 2ème édition du Forum ENCGO-Entreprises aura lieu jeudi à Oujda à l'initiative de l’Ecole nationale de commerce et de gestion, sous le thème "Entreprendre à l’Oriental, quelle stratégie d’accompagnement? ".

Cette journée, qui réunira porteurs de projets, entreprises et acteurs de divers secteurs d’activités, sera l'occasion pour les étudiants de découvrir le marché de travail et élargir leurs carnets de contact à travers l’échange avec les professionnels et les différents intervenants, indique un communiqué des organisateurs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’ENCG-Oujda pour renforcer son partenariat avec le monde professionnel et ouvrir de nouvelles perspectives aux porteurs de projets au niveau de la région.

Trois ateliers sont programmés dans l'objectif de permettre aux porteurs de projets et aux étudiants de se rapprocher des techniques et outils à mettre en œuvre pour concevoir l’idée du projet et les modes de financement disponibles et de s’informer sur les avantages du statut autoentrepreneur.





Le Trésor place 5,1 MMDH d'excédents de trésorerie (DTFE)



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé lundi deux opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 5,1 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de 3,1 MMDH sur une journée, au taux moyen pondéré de 2,20%, indique la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère.

Le second placement, également avec prise en pension, porte sur un montant de 2 MMDH sur une durée de 3 jours, avec un taux moyen pondéré de 2,35%, ajoute la DTFE.