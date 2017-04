Divers Economie

"Big 5 Construct North Africa" ouvre ses portes à Casablanca



La 1-ère édition du salon de construction "Big 5 Construct North Africa" se tient du 25 au 27 avril au Parc des expositions de l'Office des changes de Casablanca, ont annoncé, dimanche, les organisateurs. Cet événement prévoit d'accueillir environ 5.000 participants et plus de 177 exposants issus de plus de 20 pays, dont la Turquie, la Grèce, l'Allemagne et l'Italie, ont-ils indiqué dans un communiqué. Ce salon permet à l'industrie marocaine de la construction locale de découvrir les dernières nouveautés quant aux solutions de construction ainsi que de créer de nouvelles opportunités d'affaires et établir de nouveaux partenariats.

Les six secteurs qui sont couverts par le salon sont "services MEP, outils de construction et matériaux de construction, intérieurs et finitions des bâtiments, technologie de construction, enveloppe de bâtiment de construction et machinerie de construction et de construction spéciale, équipements et véhicules", précise-t-on.

Les exposants locaux et internationaux présenteront leurs derniers produits et technologies dédiés aux acteurs de la construction voués à la recherche des meilleures solutions permettant de rationaliser leurs projets et leurs développements prospectifs.



Un séminaire sur le financement de la PME à Fès



Un séminaire sur le financement de la PME aura lieu le 26 avril à Fès, à l'initiative du Centre régional d'investissement (CRI) de Fès-Meknès.

Selon un communiqué du CRI, ce séminaire, qui verra la participation d’éminents experts du monde de la finance, sera l'occasion d’examiner les différentes expériences en matière de financement et d’accompagnement des PME et de les mettre en phase avec les attentes du secteur privé de la région Fès-Meknès.

Cette rencontre permettra de confronter les expériences sur les outils de financements octroyés aux PME et aux financiers d’échanger autour des outils d’accompagnement des PME.

Les participants à cette rencontre devront débattre de plusieurs axes dont "La ligne française de don et prêt", "Les financements de la Caisse centrale de garantie (CCG)", "Les instruments de soutien aux PME" et "Les lignes de financement d’Attajiri".