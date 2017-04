Divers Economie

Le ministre jordanien de l’Agriculture met en exergue

l’expérience pionnière du Maroc en matière agricole



Le ministre de l'Agriculture de la Jordanie, Khaled Moussa Hnaifat, a mis en exergue, mardi à Meknès, l’expérience pionnière du Maroc en matière agricole.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue d’un entretien avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, dans le cadre du Salon international de l'agriculture du Maroc (SIAM2017), M. Hnaifat a relevé les enjeux prometteurs de la coopération entre le Maroc et la Jordanie, à même d’impacter positivement l’économie des deux pays.

Le responsable a noté que la participation de la Jordanie au SIAM constitue une occasion pour tirer profit de l’expérience marocaine dans le domaine agricole et du développement local et permettre l’échange d’expérience et d’expertise avec les experts et acteurs marocains.



Le digital au cœur de l’organisation du SIAM



Le 12ème Salon international de l'agriculture au Maroc place le digital au cœur de l’organisation de cette édition qui ambitionne de battre tous les records.

Centré sur l’information en temps réel, le SIAM 2017 est marqué par un engouement pour les nouvelles technologies en matière d’information et d’installation de réseau dense de bornes interactives pour un accès plus facile à l’information.

Comme chaque année, le dispositif dédié à l’information est reconduit. Agents informant en direct les visiteurs, écrans dynamiques, panneaux fixes ou mobiles indiquant des plages horaires, signalétiques au sol sont autant de mécanismes mis à la disposition des visiteurs et exposants pour leur confort. Par ailleurs, la configuration du salon en pôles et l’emplacement des stands ont été conçus pour maximiser la fluidité des déplacements des visiteurs, des exposants et des marchandises. Très prisée des visiteurs, la zone A regroupe le pôle "Régions", le pôle "Sponsors et institutionnels", le pôle "produits du terroir", le pôle "Elevage" et le pôle "Machinisme", tandis que la zone B rassemble le pôle "International", le pôle "Agrofourniture", le pôle "Produits", le pôle "Nature et vie", ainsi qu’un centre de conférences de 6 salles, incluant un centre de presse, un centre d’affaires et un espace B2B.