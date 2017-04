Divers Economie

Le Cameroun veut s’inspirer de l’expérience marocaine



Le Cameroun a exprimé son vœu de s'inspirer de l’expérience marocaine en matière agricole et des résultats obtenus par le Royaume dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), a affirmé, lundi à Meknès, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural du Cameroun, Henri Eyebe Ayissi.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de la 9ème édition des Assises de l'agriculture, organisées autour du thème "Agriculture et sécurité alimentaire au fil de l'eau", Eyebe Ayissi a indiqué que, outre le PMV, le Cameroun veut s’inspirer des expériences marocaines acquises dans l’organisation des assises dans le but d'initier une table ronde nationale sur l’agriculture.

Le responsable a mis l’accent sur le choix de la thématique des assises de cette année, à savoir l’"eau", notant l’importance de l’optimisation des ressources en eau pour le développement de l’agriculture.

Par ailleurs, Eyebe Ayissi s’est félicité de l'Initiative Triple A, qui s'inscrit dans le cadre du plan mondial pour le climat, se disant convaincu que la coopération régionale notamment au niveau de l’Afrique apportera ses fruits dans ce domaine.



Alpha Condé met en avant les progrès accomplis par le Maroc



Le président en exercice de l'Union Africaine et de la Guinée, M. Alpha Condé, a mis en avant, mardi soir à Fès, le progrès notable accompli par le Maroc dans le domaine agricole depuis l’adoption du Plan Maroc Vert (PMV).

Dans une déclaration à la presse avant son départ de l’aéroport Fès-Saîss au terme d'une visite au Maroc, M. Condé a souligné que ce progrès a englobé tous le domaine agricole et plus particulièrement le secteur de l’élevage qui était en pôle position lors de la 9ème édition des Assises de l'agriculture tenue à Meknès sous le thème "Agriculture et sécurité alimentaire au fil de l’eau". M. Condé a, par ailleurs, mis en exergue, le retour du Royaume du Maroc au sein de l’Union Africaine qui, a-t-il dit, aura un impact positif sur la coopération entre les différents pays du continent noir.

Le président guinéen avait souligné, lundi, lors de la cérémonie inaugurale de la 9ème édition des Assises nationales de l'agriculture, dont il est l'invité de marque, que "l'Initiative Triple A, promue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de la COP22, constitue une réponse innovante et concrète aux défis que posent les changements climatiques pour les paysans africains''.