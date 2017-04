Divers Economie

Le Maroc et l'AFD se donnent la main

Une convention pour le développement et l’adaptation de

l’irrigation aux changements climatiques signée à Meknès



Une convention portant sur un projet de développement et d'adaptation de l’irrigation aux changements climatiques à l’aval du barrage Kaddoussa, dans la province d'Errachidia a été signée, lundi à Meknès, en marge des 9èmes Assises nationales de l’agriculture.

Signée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhennouch, le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid ainsi que le directeur de l’Agence française de développement (AFD) à Rabat, Eric Baulard, cette convention porte sur un projet qui sera réalisé avec le concours de l’AFD avec une contribution à hauteur de 40 millions d’euros et du soutien du Fonds Vert pour le Climat d’un montant de 20 millions d’euros.

D’un coût global de 836 millions de dirhams (MDH), ce projet consistera en l’aménagement, d’ici 2020, d’un réseau d’adduction et de distribution d’eau à l’aval du barrage Kaddoussa en vue de sécuriser le développement agricole, à partir des eaux de surface mobilisées par le barrage en substitution aux eaux de la nappe, d’un périmètre de 5.000 ha, composé d’oasis et d’extensions hors oasis.





La problématique du stress hydrique

prise à bras-le-corps

La ministre espagnole de l'Agriculture confiante en la coopération avec Rabat



La ministre espagnole de l'Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement, Isabel Garcia Tejerina, s'est dite «confiante» en la capacité de son pays et du Maroc, un pays ami de longue date, de gérer ensemble la problématique du stress hydrique, en se félicitant de la thématique choisie pour ces 9èmes Assises de l'agriculture et qui ont placé l'eau au cœur de la sécurité alimentaire.

Dans une déclaration à la MAP, en marge des 9èmes Assises de l'agriculture tenues lundi à Meknès, la responsable espagnole a exprimé sa fierté et sa joie d'être présente, pour la troisième année consécutive, à ces assises pour débattre cette année d'un thème des plus cruciaux, en l’occurrence l'eau et sa relation avec la sécurité alimentaire, ajoutant que la problématique de l'eau est un défi qui se pose non seulement pour l'Afrique mais pour le monde entier. «Cette rencontre qui discute de la thématique de l'eau est très importante non seulement pour l'agriculture marocaine et africaine mais aussi pour l'agriculture mondiale», a relevé la ministre qui a tenu à participer à ce conclave en vue d'échanger avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, sur les mesures conjointes à prendre et les solutions à prévoir ensemble pour assurer une optimisation des ressources en eau pour le développement de l’agriculture.