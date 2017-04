Divers Economie

Souscription de bons de Trésor pour 500 MDH



Un montant de 500 millions de dirhams (MDH) a été desservi sur un total d'environ 11,45 milliards de dirhams, lors de l'opération d'émission de bons de Trésor par adjudication du 11 avril 2017, a indiqué la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de valeurs d'une maturité de 5 ans souscrites pour 500 MDH, au taux de 2,766%, a précisé la DTFE sur le site électronique du ministère, ajoutant que le règlement des bons souscrits interviendra le 17 avril 2017.



27 entreprises espagnoles au SIAM



Vingt sept entreprises espagnoles devront présenter leurs offres de produits, technologies et services agricoles lors de la 12ème édition du Salon international de l'Agriculture au Maroc (SIAM2017), prévue du 18 au 23 avril à Meknès, annonce l'Institut espagnol du commerce extérieur (ICEX), qui organise la participation espagnole à ce grand événement.

Le pavillon espagnole qui sera érigé sur une superficie de 432 mètres carrés permettra aux 27 entreprises espagnoles de montrer une large gamme de technologies agricoles en matière d'irrigation, des serres et protection des cultures, de technologie post-récolte, d'emballage, de sécurité alimentaire, etc. Sur les 27 entreprises, dix participent pour la première fois à ce Salon, alors que les autres sont des habituées du SIAM, selon la même source qui organise pour la huitième année consécutive la participation espagnole au Salon.

La 12ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc est placée sous le thème "Agrobusiness et chaînes de valeur agricole durables", une thématique qui répond, selon les initiateurs du Salon, à l’impératif mondial de concilier économie, sécurité alimentaire et durabilité des systèmes agricoles.

L’Italie, 3è pays agricole de l’Union européenne, sera l’invité d’honneur de cette édition.