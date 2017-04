Divers Economie

Pharma 5 primé “Meilleur investisseur arabe dans le domaine de l’industrie”



Le laboratoire Pharma 5 a reçu, récemment, le prix "ARAB INVESTOR AWARD" (Meilleur investisseur arabe dans le domaine de l'industrie), décerné par le think tank arabe "Arab Investment Meeting" (AIM) lors de sa rencontre annuelle de l’investissement tenue du 2 au 4 avril 2017 au Centre de congrès et d’exposition international de Dubaï.

Ce prix vient s’ajouter à toutes les autres manifestations de reconnaissance que Pharma 5 a reçues grâce au développement et à la commercialisation de son traitement générique complet de dernière génération qui permet de soigner l’hépatite C, indique le laboratoire dans un communiqué parvenu mardi à la MAP. "Le développeur du traitement miracle contre l’Hépatite C a été identifié et primé par les membres du board de ce think tank grâce au développement et à la production des traitements de dernière génération contre la maladie à un coût accessible dans un pays arabe", souligne le laboratoire. Cette distinction "honore le Maroc d’abord, son industrie pharmaceutique et tout le système de santé national", souligne Pr. Houcine El Ouardi, ministre de la Santé, cité par le communiqué. La rencontre annuelle de l’investissement est une initiative du ministère de l’Economie des Emirats arabes unis. Il s’agit de la plus grande plateforme axée sur l’investissement arabe dans le monde, dont l’objectif est d’offrir une vision globale de l’environnement d’investissement dans les régions à forte croissance.



Le Crédit Agricole lance un road show dédié à la gestion du risque de change



Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a annoncé avoir lancé un road show national, intitulé "Zoom Expert: adapter la gestion de votre risque de change" en vue d'apporter aux opérateurs économiques tout l’éclairage nécessaire sur l’adaptation de la gestion du risque de change face aux évolutions programmées de la cotation du dirham. Ce road show, organisé à travers toutes les régions du Maroc sous forme d'ateliers de travail, vise à outiller au mieux les opérateurs économiques pour les aider à adapter efficacement leur gestion de risque de change en termes de pratiques de négociation et de choix des instruments de couvertures appropriés, indique un communiqué du GCAM.

Cette démarche, qui vient en complément des différentes actions de sensibilisation et d’accompagnement organisées par le Groupe au profit des entreprises importatrices et exportatrices, vise à apporter tous les éclaircissements sur les changements que connaîtra le marché de change marocain, ajoute le communiqué.

Ainsi, cette démarche permettra de mieux appréhender la nature et les défis des marchés internationaux et inscrit la banque dans sa volonté de leur offrir un soutien actif permanent en tant que partenaire de premier ordre. Prévue en 5 étapes, cette tournée a débuté le 4 avril 2017 à Agadir et se poursuivra à Tanger, Fès, Oujda pour finir à Casablanca le 13 avril, précise la même source.