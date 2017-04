Divers Economie

Le Trésor place 10,9 MMDH d'excédents de trésorerie



La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé lundi deux opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 10,9 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension de 4,9 MMDH sur une journée, au taux moyen pondéré de 2,18%, indique la DTFE dans un communiqué publié sur le site du ministère. Le second placement, également avec prise en pension, porte sur un montant de 6 MMDH sur une durée de 7 jours, avec un taux moyen pondéré de 2,25%, ajoute la DTFE.



La destination Maroc se promeut à la foire des voyages de Lisbonne



La richesse et la diversité culturelle et touristique du Maroc ont été sous les projecteurs à l’occasion de la 15ème édition de la foire des voyages Mundo Abreu qui s’est déroulée ce week-end à Lisbonne.

Le stand marocain, aménagé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), a été conçu en harmonie avec l’architecture authentique marocaine et décoré de posters géants et d’écrans interactifs retraçant la beauté et la diversité des sites naturels et le charme de différentes villes du Royaume.

Et comme toujours, il a connu une grande affluence des visiteurs du salon grâce notamment à une animation riche marquée par la présence d’un calligraphe, une tatoueuse en henné et une troupe de musique chaâbie qui a chauffé l’ambiance.

Le délégué de l’ONMT au Portugal, Abdellatif Achachi, a indiqué que l’office veille, et depuis sept ans déjà, à participer à cette foire organisée par le tour-opérateur portugais Abreu qui est une expo-vente, plutôt qu’un salon touristique traditionnel.

Le nombre de touristes portugais ayant visité le Maroc a connu une progression de près de 14% en 2016, a rappelé M. Achachi relevant que les deux premiers mois de l’année en cours, qui représentent une période de basse saison, ont connu une augmentation des arrivées de 20%.