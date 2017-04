Divers Economie

L'huile d’olive marocaine au salon Sol et Agrifood de Vérone



Le Maroc participe, pour la quatrième fois, au Salon "Sol et Agrifood", un grand rendez-vous des professionnels de l'huile d’olive qui se tient du 9 au 12 avril à Vérone, en Italie, apprend-on auprès de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE).

La délégation marocaine prenant part à cette manifestation compte des représentants de l’interprofession ainsi que des acteurs privés, principalement du secteur oléicole qui présentent la qualité et l’authenticité de l’huile d’olive marocaine, indique l’EACCE dans un communiqué.

Le pavillon marocain, qui s’étale sur une superficie de 156 m2, accueille des entreprises marocaines et comporte une offre collective d'huile d'olive extra vierge, ainsi qu’un espace de dégustation animé par des experts marocains en matière d’analyse sensorielle de l’huile d’olive vierge, précise l’EACCE qui encadre la participation du Maroc à cette grand-messe de la filière oléicole internationale.

En marge de ce Salon, une série de rencontres B to B est programmée entre les opérateurs marocains et les principaux donneurs d’ordre italiens et internationaux.

Connu par sa vocation purement commerciale, ce salon offre de réelles opportunités de rencontres avec les producteurs et acheteurs d’huile d’olive à l’échelle locale et internationale.



Maghreb Oxygène propose la distribution d’un dividende par action fixé à 4 DH



Au titre de l’exercice 2016, l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la société Maghreb Oxygène a décidé la distribution d’un dividende de 4 dirhams par action, dont le paiement du coupon interviendra le 18 avril 2017, a annoncé lundi la filiale d'Akwa Group. Ladite Assemblée, réunie le 29 mars dernier à Casablanca, a approuvé les états de synthèse de l’exercice 2016 tels que précédemment publiés avec les résumés des rapports des commissaires aux comptes dans l’édition du 24 février 2017 du quotidien "Aujourd’hui le Maroc", souligne Maghreb Oxygène dans un communiqué Post AGO publié sur le site web de la Bourse de Casablanca. En 2016, le résultat net de la société spécialisée dans la production et la commercialisation des gaz industriels se hisse de 57,4% par rapport à l’année précédente pour se fixer à 9,35 millions de dirhams (MDH).

De même, le chiffre d’affaires de Maghreb Oxygène ressort en amélioration de 5,5% à 26,4 MDH, "impact de la politique commerciale coordonnée et persévérante entretenue par la société". Après une année 2015 placée sous le signe de l’assainissement, Maghreb Oxygène se réjouit de récolter les fruits de "sa gestion rigoriste" avec un résultat d’exploitation marquant un bond de 44,2% à 18,2 MDH, contre 12,6 MDH une année auparavant.