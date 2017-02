Divers Economie

Plus de 4.200 déclarés à la CNSS à Tinghir



Le nombre de personnes inscrites à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) jusqu’à fin décembre 2016, dans la province de Tinghir, s'élève à 4212 déclarés, soit une hausse de 14% par rapport à l’exercice 2015, selon la direction régionale de la CNSS. Sur ce total, l’effectif des affiliés déclarants a atteint 949 cas en 2016, contre 916 une année auparavant (+ 4%), selon la même source.

Par ailleurs, 123 nouvelles affiliations ont été enregistrées durant l’exercice écoulé, contre 126 une année auparavant (-2%).

Dans le cadre de sa politique de proximité, la CNSS a mis dernièrement à la disposition de ses usagers une série de services surtout la déclaration par Internet et d’autres prestations à caractère médical, le but étant d’améliorer la qualité des services fournis aux clients.



Janet Heckman nommée à la BERD



La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a nommé l'Américaine Janet Heckman au poste de directrice chargée de la région des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée.

Elle succède à Hildegard Gacek qui prend sa retraite. Elle dirigera les équipes de la Banque dans cette région et sera également directrice du bureau de la BERD en Egypte, indique un communiqué publié par cette institution financière basée à Londres.

La BERD a étendu ses opérations à la région des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée en 2012. Janet Heckman a joué un rôle fondamental dans le lancement des activités de la Banque dans cette région. Sous sa responsabilité, la BERD a constitué un portefeuille de 4,8 milliards d’euros répartis sur 118 projets en Egypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie depuis le début de ses activités sur place.