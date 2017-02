Divers Economie

Baisse de l’indice des prix à la production



L’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a enregistré une baisse de 0,1% au cours du mois de décembre 2016 par rapport au mois de novembre 2016. Cette baisse est la résultante de la baisse des prix de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» de 0,6%, des «Industries alimentaires» et du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège» et de la «Métallurgie» de 0,1%; ainsi que de la hausse enregistrée dans l’«Industrie d’habillement» et la «Fabrication d’équipements électriques» de 0,1%. Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois de décembre 2016.



L’ASMEX lance e-xport Morocco



L'Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a annoncé, mardi, le lancement de la première édition d'e-xport Morocco, le premier Salon virtuel dédié à la promotion des entreprises marocaines à l’export.

Conçu comme un lieu de rencontre pour les entreprises en quête de développement sur les marchés internationaux, e-xport Morocco est une plate-forme interactive qui reproduit les conditions d’une foire internationale physique en capitalisant sur les avantages du virtuel notamment l’économie de temps et d’argent, des échanges dynamiques et instantanés, statistiques en temps réel, élargissement et réactivité du réseau.

Cet outil fait partie des actions de la stratégie digitale que l’ASMEX va déployer pour accompagner l’entreprise dans sa présence sur le web. L’objectif de l’Association est de cibler 160 entreprises cette année, puis 260 l’année prochaine.