Divers Economie

Hausse de plus de 10,2% des certificats négatifs dans l’Oriental



Un total de 2.473 certificats négatifs pour la création d'entreprises ont été délivrés dans la région de l'Oriental par la Chambre de commerce et d’industrie d’Oujda et Nador et le Centre régional de l’investissement (CRI) au cours de l’année 2016, soit une augmentation de 10,2% en comparaison avec 2015.

Concernant la répartition géographique, la préfecture d’Oujda-Angad occupe la première position avec 1.215 certificats, suivie des provinces de Nador-Driouch (768), Berkane (307 certificats), Taourirt (93 certificats) et de Figuig-Bouarfa (47 certificats), précise un rapport sur le bilan de ces certificats dans l’oriental.

Par secteur d'activités, les services s'accaparent la part du lion avec 1.090 certificats, soit 44%, suivis du commerce (656 certificats, 26,5%), du bâtiment et travaux publics (631 certificats, 25,6%), et de l'industrie (96 certificats, 3,9%), indique la même source.

S'agissant du statut juridique, les certificats négatifs se répartissent notamment entre les sociétés à responsabilité limitée (1212 certificats), les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (1032 certificats), les enseignes commerciales (194 certificats) et autres (35).



Hausse du trafic passager au niveau des aéroports de Tanger-Tétouan-Al Hoceima



918.979 passagers ont transité, en 2016, via les aéroports de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vers les différentes destinations nationales et internationales, contre 856.818 une année auparavant, soit une hausse de 7,25%. Selon les statistiques de l'Office national des aéroports (ONDA) sur le trafic aérien commercial, l'aéroport Tanger Ibn Batouta a, lui seul, enregistré un volume de trafic de 848.643 passagers, au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016, contre 787.399 passagers durant la même période de 2015, affichant une croissance de 7,78%. Avec ce trafic, l'aéroport international de Tanger se maintient à la 6ème position au niveau national, enregistrant 4,65% du total du mouvement du trafic aérien commercial au Maroc.

Pour l'aéroport Sania R'mel de Tétouan, celui-ci a accueilli un total de 24.776 passagers au cours des douze derniers mois, contre 22.143 visiteurs une année auparavant, soit une hausse de 11,89%, alors que 45.560 personnes ont transité par l'aéroport Chérif Al Idrissi d'Al Hoceima, depuis le début de l'année 2016 à fin décembre, contre 47.276 passagers en 2015, en recul de 3,63%.

Au niveau national, l'année 2016 était une année record pour les aéroports du Maroc, note la même source, précisant qu'ils ont accueilli durant cette période 18.237.272 passagers, soit une augmentation de 3,58% par rapport à l'année 2015.