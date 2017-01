Divers Economie

Hausse de 3% du trafic dans l’aéroport

international Essaouira-Mogador en 2016



L'aéroport international Essaouira Mogador a enregistré durant l’année 2016, un volume de trafic commercial de 67.977 passagers, contre 65.992 passagers en 2015, soit une hausse de 3,01%.

Cette évolution est due à une hausse du trafic en janvier, février et mars de l’année 2016 avec respectivement 227,31%, 104,63% et 109,35% par rapport aux mêmes mois de l’année 2015. Cette hausse est dynamisée par les vols de Transavia à destination de Paris maintenus à 3 fréquences par semaine et la ligne de Londres à bord d’easyJet avec 2 fréquences par semaine.

Aussi, les standards de qualité d’accueil des passagers demeurent un des points forts de cet aéroport, doté d’une capacité d’accueil de 300.000 passagers par an, notamment en termes de fluidité aux points de contrôle et de disponibilité des commodités de confort.

A rappeler que les aéroports du Maroc ont enregistré, en 2016, un trafic passager record avec 18,2 millions de passagers, avait annoncé l’Office national des aéroports (ONDA).



Des professionnels marocains attendus au Salon de l'emballage "Interpack 2017" à Düsseldorf



Environ 27.000 exposants issus de 60 pays prendront part au Salon international de l’emballage et du packaging "Interpack 2017", prévu du 4 au 10 mai prochain à Düsseldorf, en Allemagne, ont annoncé récemment à Casablanca les organisateurs.

Les inscriptions à cette manifestation internationale, l'une des foires les plus importantes du monde de l'industrie de l'emballage, ont enregistré un niveau record par rapport aux éditions précédentes, a indiqué Thomas Dohse, vice-directeur général du salon, lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de ce rendez-vous mondial qui se tient chaque 3 ans.

Les entreprises ont réservé environ 20% de la surface du parc des expositions de Düsseldorf, situé sur une superficie de 262.400 m2, a-t-il précisé, soulignant que cet évènement offrira aux professionnels marocains une plateforme unique proposant des produits et des solutions innovantes de la technologie de conditionnement et de l’emballage. Par ailleurs, M. Dohse a fait savoir que la première journée du Salon sera marquée par la tenue du troisième congrès international "Save Food" avec la participation de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).