Divers Economie

CASA TRAM obtient la certification ISO 9001 version 2015 pour l’ensemble de ses activités de maintenance



CASA TRAM, filiale de RATP Dev, a annoncé l’obtention de la certification ISO 9001 version 2015 pour l’ensemble de ses activités de maintenance. La remise de ce référentiel international fait suite à un audit exhaustif réalisé par le leader mondial dans l'évaluation de la conformité et la certification " Bureau Veritas ", indique un communiqué de CASA TRAM parvenu jeudi à la MAP. Ce label exigeant et mondialement reconnu récompense un travail de fond réalisé par les équipes de CASA TRAM accompagnées des experts du Groupe RATP. Il répond aussi à l’ambition de CASA TRAM de devenir un modèle au Maroc en matière de management par la qualité. La société oriente en effet toutes ses actions au service de la satisfaction de ses clients, dans un partenariat win-win avec toutes les parties prenantes, afin de maintenir une amélioration continue de ses performances.





L’ONDA annonce un trafic record

avec plus de 18 millions de passagers



Les aéroports du Maroc ont enregistré, en 2016, un trafic record avec 18,2 millions de passagers, a annoncé récemment, l’Office national des aéroports (ONDA). Le trafic aérien a enregistré une évolution positive concernant le trafic aérien passager (+3,58%), les mouvements des avions (+1,16%), le fret (+6,52%) et le trafic de survol (+11,1%).

La croissance a été particulièrement forte au niveau des aéroports Rabat-Salé (+23,69%), Laâyoune (+19,95%) et Dakhla (+20,96%), précise la même source. Durant l’année 2016, il y a eu 161.837 mouvements d’avions, soit une hausse de +1,16% par rapport à l’année précédente. La part de l’aéroport Mohammed V est de 50,34% de ce trafic, Marrakech-Ménara (18,05%) et Agadir Al Massira (7,02%). Quant au trafic de survol, il s’est accru de +11,07% par rapport à l’année écoulée en s’établissant à 214.483 mouvements. S’inscrivant sur une tendance haussière depuis 2013, le fret aérien consolide sa croissance en 2016 en enregistrant 68.436,24 tonnes, soit une évolution de 6,52%, ajoute la même source.