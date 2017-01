Divers Economie

Nouveau bureau exécutif de la CFCIM



Le nouveau bureau exécutif de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM), présidé par Philippe-Edern Klein, administrateur-directeur général de la société CODEXPRO, a pris ses fonctions le 1er janvier 2017.

D'autres membres du nouveau bureau exécutif de la CFCIM ont également entamé leur mandat à cette date. Il s’agit de Georges-Emmanuel Benhaim en tant que premier vice-président, Serge Mak, président de la catégorie industrie et André Robelin, secrétaire de la CFCIM, entre autres, précise la CFCIM dans un communiqué. La CFCIM est une institution centenaire qui a pour mission de promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc, de favoriser l’implantation des entreprises françaises dans le Royaume et de développer le potentiel d’affaires des entreprises marocaines.

Forte, notamment, de ses 3 750 entreprises adhérentes, la CFCIM est la plus importante des 115 Chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international (CCIFI).





105 certificats négatifs délivrés au niveau

de la préfecture d’Oujda-Angad



Un total de 105 certificats négatifs pour la création d’entreprises a été délivré en décembre dernier par l’Office marocain de la propriété commerciale et le Centre régional de l’investissement au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad, selon la délégation d’industrie et du commerce d’Oujda.

Par secteurs d’activités, les services occupent la première place avec 45 certificats suivis du bâtiment et travaux publics (30) et du commerce (29), indique un rapport de la délégation qui couvre également les provinces de Berkane, Taourirt, Jérada et Figuig.

S’agissant du statut juridique, les certificats négatifs se répartissent entre les Sociétés à responsabilité limitée (49 certificats), les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (42) et les enseignes commerciales (12).

Le nombre de certificats négatifs pour la création d’entreprises délivrés dans la préfecture d’Oujda-Angad en 2015 a atteint 1.146.