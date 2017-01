Divers Economie

Emission par adjudication de bons du Trésor à court et moyen termes



Le Trésor a procédé mardi à l'émission par adjudication de bons à court et moyen termes, a annoncé la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de bons d'une maturité de 13 et 52 semaines et de 2 ans avec un règlement des bons souscrits prévu pour le 23 janvier 2017, a précisé la Direction dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 13 semaines a été fixée au 24 avril 2017, a indiqué la DTFE, ajoutant que les bons à 52 semaines seront cédés à 2,4% avec pour date d'échéance le 09 juillet 2018.

De leur côté, les titres de maturité de 2 ans seront émis à un taux de 3,4% jusqu'au 05 décembre 2018, a ajouté la DTFE.

Le Trésor devrait recevoir des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines et en prix pour les autres maturités, selon la même source.



Les recettes des MRE en hausse de 3,4%



Les recettes des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont enregistré une hausse de 3,4%, passant de 60,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2015 à 62,2 MMDH à fin 2016, selon l’Office des changes.

De son côté, la balance Voyages fait ressortir un excédent de 49 MMDH, soit une hausse 3,3% contre 47,5 MMDH une année auparavant, précise l'Office des changes, qui vient de publier ses indicateurs préliminaires de 2016, expliquant cette performance par la progression des recettes touristiques de 2 MMDH plus importante que celle des dépenses (+0,6 MMDH).

Pour leur part, les flux des investissements directs étrangers (IDE) se sont établis à 22,7 MMDH en 2016 contre 31,8 MDH la même période un an auparavant, soit une diminution de 28,5%, fait savoir l’Office des changes.

Ce résultat s’explique par une baisse de 7 MMDH des recettes (-17,5%), associé à une augmentation des dépenses de 2,1 MMDH (+25,7%), souligne la même source.