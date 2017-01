Divers Economie

Les touristes allemands en tête des nuitées enregistrées à Agadir



Les établissements d’hébergement classés d’Agadir ont enregistré un total de 302.940 nuitées touristiques en décembre dernier contre 242.273 au même mois de l'année précédente, soit une hausse de 25,04%.

Cette performance s’explique par la forte affluence des visiteurs allemands qui ont totalisé 72.736 nuitées durant ce mois, contre 34.341 nuitées un an auparavant, soit une forte hausse de 111,81%, selon les statistiques du Conseil régional du tourisme d’Agadir-Souss-Massa.

Les touristes français arrivent en deuxième position avec 55.347 nuitées au cours de ce mois, contre 42.962 en décembre 2015 (+28,83%), suivis des touristes nationaux avec 55.318 nuitées contre 48.606 nuitées en décembre 2015, soit une hausse de 11,83%.

En termes de classement par unité d’hébergement touristique, les hôtels classés 4 étoiles viennent en première position avec 93.832 nuitées, suivis des villages touristiques avec 92.344 nuitées et des hôtels 5 étoiles avec 69.093 nuitées.

La durée moyenne de séjour pendant ce mois s’est située à 4,33 jours contre 4,26 en décembre 2015.





Le taux d’électrification de la région de Drâa-Tafilalet atteint 97,83%



Le taux d’électrification rurale réalisé au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, dans le cadre du Programme d’électrification rurale global (PERG), s’élève à 97,83%.

Selon une répartition par province, Errachidia a enregistré, jusqu’à fin 2015, un taux de 98,40%, apprend-on vendredi auprès de la direction régionale de l'Office national de l'électricité (ONE). Un total de 26 communes rurales de la province ont bénéficié de ce programme, précise-t-on de même source, ajoutant que le taux réalisé par la province de Zagora a atteint 99,86%, suivie de Ouarzazate (99,18%), Tinghir (96,26%) et Midelt (95,42%).

Le PERG a été lancé en 1996 avec notamment pour objectif de connecter les villages au réseau national d’électricité. Le programme est financé par l’ONE, les collectivités locales et les bénéficiaires.