Divers Economie

Conférence

L’Observatoire marocain des prisons (OMP) organise demain à partir de 9h30mn à l’Hôtel Majliss (près de la gare Rabat ville) à Rabat, une conférence de presse pour présenter son rapport annuel de 2015-2016, sur la situation des établissements pénitentiaires et des prisonniers au Maroc.

Cette conférence de presse qui constitue une opportunité pour débattre de la situation des établissements pénitentiaires au Maroc et sensibiliser les différents acteurs concernés sur les droits des prisonnières et prisonniers et les conditions de leur détention, fait partie de la mission de l’OMP.

Le rapport vise à mettre la lumière sur la situation des établissements pénitentiaires, livrer un diagnostic sur la relation entre les détenus et leur environnement social, administratif, judiciaire et législatif et attirer l'attention des responsables des établissements pénitentiaires sur les mesures à prendre dans les cas de dépassements ou de violations des droits des détenus.



Consultations

La deuxième journée de consultations médicales gratuites au profit des ressortissants subsahariens et des réfugiés au Maroc sera organisée, samedi à Rabat, après une première journée, tenue en septembre dernier à Casablanca. Initiée par la Banque de solidarité, en partenariat avec un nombre d'associations, et en collaboration avec des médecins subsahariens en spécialisation dans les établissements hospitaliers marocains, cette opération offrira plus de 500 consultations en médecine générale, et mobilisera une douzaine de médecins, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Au programme de cette campagne médicale figurent des consultations multidisciplinaires, une sensibilisation aux problèmes de santé, une aide médicale au profit des nécessiteux, ainsi qu’une médication gratuite à la limite du stock disponible, ajoute-t-on de même source.



Eaux

Huit points de récupération des eaux de pluie viennent d'être mis en place en faveur des nomades dans la commune de Tendrara (province de Figuig) dans le cadre de la mise en application de l'accord de partenariat, signé entre le Conseil de la région de l'Oriental et le ministère chargé de l'Eau.

Lors d'une récente visite à la commune pour s'informer de l'état d'avancement des travaux de réalisation de ces points, le président du Conseil de l'Oriental, Abdenbi Bioui a souligné que ces huit structures hydrauliques font partie d'une centaine d'autres prévues dans la région en cinq ans, soit 20 points par an.

M. Bioui a relevé que les autres points de collecte des eaux de pluie en faveur de la population locale verront le jour dans les prochains mois, ajoutant que ce projet est un véritable acquis pour cette région pastorale frontalière s'inscrivant dans le cadre d'initiatives qualitatives destinées à répondre aux besoins des habitants.

Selon un communiqué du Conseil de la région, l'intérêt porté à la province de Figuig comporte une dimension de développement mais aussi humaine et sociale dans la mesure où l'élevage constitue une activité principale de la population locale.