Divers Economie

Stabilité de l’offre et des cours des produits de consommation à Essaouira



La Délégation provinciale du commerce et d’industrie d’Essaouira a soulevé, lors des multiples tournées habituelles de suivi des prix et de l’approvisionnement durant le mois de décembre dernier, une stabilité sur l’offre et les cours de la quasi-totalité des produits de large consommation au niveau des espaces commerciaux de la province sauf pour les pommes de terre et les tomates qui connaissent des prix légèrement élevés.

La stabilité des prix des fruits et des légumes dépend de la loi de l’offre et de la demande constatée au niveau des flux du marché du gros des fruits et des légumes de la province. Ce dernier enregistre une offre normale et suffisante par rapport aux besoins de la province. Suite à la libéralisation des prix des produits pétroliers, les cours des prix au cours du mois de décembre ont connu de légères variations d’un distributeur à l’autre.

A cet effet, le prix du gasoil varie entre 8,82 Dh/l et 9,55 Dh/l, et celui de l’essence entre 10,14 Dh/l et 10,83 Dh/l.

La distribution de la farine nationale de blé tendre (FNBT) dans la province d’Essaouira au titre du mois de décembre a connu une augmentation de 38% par rapport au mois précédent. Les livraisons de la FNBT dans la province d’Essaouira ont atteint 13.985 qx contre 10.142 qx pour le mois précédent.

Le total des livraisons de la FNBT par les minoteries locales s’élève à 10.390 qx, (soit 74% des livraisons). La différence de 3.595 qx provient des minoteries en dehors de la province (soit 26% des livraisons).



La production des pommes à Drâa-Tafilalet accuse une baisse



La production des pommes dans la région de Drâa-Tafilalet a accusé une baisse d’environ 40% en 2016 avec une production estimée à 250.000 tonnes, contre 480.000 tonnes une année auparavant, apprend-on vendredi auprès de la direction régionale de l’agriculture (DRA).

Cette baisse est due notamment aux conditions climatiques défavorables et à l’alternance dans la productivité des arbres, précise-t-on de même source. Au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, les zones montagneuses connues par la production des pommes sont Midelt, Tinghir et Msemrir dans la province de Ouarzazate.

La région compte environ 4 millions de pommiers. Sur ce total, la province de Midelt arrive largement en tête avec 2,4 millions de pieds environ, soit 60% du patrimoine arboricole