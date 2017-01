Divers Economie

139 certificats négatifs délivrés en décembre dernier à Oujda



Un total de 139 certificats négatifs pour la création d’entreprises a été délivré en décembre dernier par l’Office marocain de la propriété commerciale et le Centre de l’investissement d’Oujda, selon la délégation d’industrie et de commerce de la capitale de l'Oriental.

Par secteur d’activités, les services occupent la première place avec 63 certificats, soit 45,32%, suivis du bâtiment et travaux publics (42 certificats, soit 30,21%) et du commerce (33 certificats), indique un rapport de la délégation qui couvre Oujda, Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig.

Concernant la répartition géographique, la préfecture d’Oujda-Angad vient en tête avec 105 certificats, suivie des provinces de Berkane (18 certificats), Jerada (6) et Taourirt (5). S’agissant du statut juridique, les certificats négatifs se répartissent entre les sociétés à responsabilité limitée (62 certificats), les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (60 certificats) et les enseignes commerciales (15 certificats).

Le nombre de certificats négatifs délivrés dans la région de l’Oriental pour la création d’entreprises en 2015 a atteint 2.244.



L'Autorité portuaire Tanger Med réalise un chiffre

d'affaires en hausse de 28%



L'Autorité portuaire Tanger Med (TMPA) a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 64 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'exercice 2016, en progression annuelle de plus de 28%.

Ce chiffre d'affaires est réparti entre le secteur de l'automobile avec 50 MMDH, les autres secteurs industriels (8MMDH) et la logistique (6MMDH), selon le bilan annuel de TMPA, filiale de l'Agence spéciale Tanger-Med (TMSA).

En termes de flux logistiques associés (incluant les camions TIR et les conteneurs), ils ont également connu une évolution de 21% avec 229.337 unités en 2016, contre 189.285 unités en 2015, sur l'ensemble des zones de la plateforme industrielle Tanger Med, fait savoir le rapport. L'Agence portuaire explique que cette progression est principalement liée aux performances enregistrées par le secteur automobile pour le sourcing constructeurs, dont Renault, Ford, et PSA et aux exports Renault Tanger Med. Elle reste aussi liée aux performances du secteur textile grâce aux nouvelles unités dans le sourcing textile et du secteur logistique tant sur les flux Maroc-Monde que ceux Monde-Monde opérés au sein de la zone dédiée aux activités logistiques du port Tanger Med, ajoute-t-elle.