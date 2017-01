Divers Economie

La dématérialisation et son rôle dans

la transformation digitale des services publics



La 1ère édition de "Smart Gov Meeting", une rencontre sur la dématérialisation et son rôle dans la transformation digitale des services publics, se tiendra le 19 janvier à Casablanca, ont annoncé récemment les organisateurs. Initiée par Finatech Group, filiale de FinanceCom, sous le thème "Rôle du digital dans l'expérience du citoyen", cet évènement, composé de deux conférences plénières, est axé sur les moyens permettant la modernisation de l’administration marocaine et l’amélioration des services destinés aux citoyens, a indiqué, mardi à Casablanca, le directeur général adjoint de Finatech Group, Omar Lataoui, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de ce meeting.

Cette conférence, a-t-il précisé, connaîtra la participation d’experts marocains et internationaux en gestion et en solutions sécurisées de la dématérialisation, et sera l’occasion d’échanger les expériences et les expertises sur les moyens les plus efficaces permettant la simplification des missions des employés de l’administration publique et la modernisation des outils d’échanges entre les citoyens et les administrations.

Selon les organisateurs, cette édition sera ponctuée par la présentation d’études par "Itesoft" et "Qmatic", deux partenaires de Finatech Group spécialisés dans la numérisation et la dématérialisation.



Neuf projets touristiques mis en service en 2016 à Errachidia



Le secteur touristique dans la province d’Errachidia a été renforcé en 2016 avec la mise en service de neuf projets pour un investissement d’environ 20,36 millions de DH.

Ces projets ont consolidé la capacité litière de la province avec 166 lits et permis la création de 142 emplois, indique la délégation provinciale du tourisme.

Par ailleurs, 25 projets touristiques d’un montant de plus de 188,77 millions de DH ont été agréés, l’année dernière, par le comité technique de coordination des projets touristiques. Ces projets vont permettre une capacité litière additionnelle de 722 lits et la création de 432 emplois directs.

Selon la même source, plusieurs projets d’hébergement touristique sont en cours d’étude et feront l’objet d’un examen technique.

Les potentialités touristiques de la province d’Errachidia sont riches et variées avec une forte concentration de l'activité au niveau de l'axe Erfoud-Merzouga.

Les composantes du produit touristique concernent le tourisme du désert et des oasis, le tourisme culturel, le tourisme de montagne, le thermalisme et les cures de bains de sable en plus du tourisme lié à la production cinématographique.