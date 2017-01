Divers Economie

Les exportations des produits de l'artisanat

en forte hausse à Nador



Les exportations des produits d'artisanat de la province de Nador ont enregistré une forte hausse de 296% en décembre dernier par rapport à la même période de l'année précédente, selon un rapport de la direction provinciale de l’artisanat.

La valeur des exportations de la province en produits artisanaux a atteint plus de 6,6 millions de dirhams au cours du mois sous revue, dont plus de 5,368 millions de DH pour les vêtements et les accessoires, précise-t-on de même source.

Les recettes restantes proviennent de l'exportation des chaussures, de la maroquinerie, du métal, du bois, du tissu, de la vannerie et autres, indique-t-on.

En 2015, la province de Nador a exporté des produits artisanaux d’une valeur de plus de 13 millions de DH contre seulement 744.708 DH en 2014.

Selon les derniers chiffres du ministère de l’Artisanat, l’axe Oujda-Nador a poursuivi sa forte évolution (+323%), se positionnant au 3e rang, après Casablanca et Marrakech.





Bank Al-Maghrib relooke son portail Internet



Bank Al-Maghrib a entamé la nouvelle année en lançant récemment son nouveau portail Internet, permettant un accès convivial et rapide à l'information en trois langues (arabe, français et anglais).

Ce nouveau portail a été repensé pour permettre un accès facile et rapide à toute information utile aux différents publics cibles tels que les médias, la clientèle des établissements de crédit, les prestataires de la banque et les chercheurs d’emploi, explique la banque centrale dans un communiqué.

Ainsi, le graphisme a été renouvelé, la navigation est devenue plus intuitive, l’ergonomie a été reconsidérée, la plateforme est plus robuste permettant une disponibilité permanente et l’arborescence est structurée par métier.

La page d’accueil comprend les informations les plus récentes en termes de communiqués de presse, de discours, de publications, de statistiques et d’appels d’offres. Ainsi, les actualités sont, en effet, mises en évidence dans une zone dynamique, saillante et illustrée.

L’architecture de ce nouveau site Internet offre une large visibilité des nouveautés, avec une documentation riche et détaillée sur les missions fondamentales et prérogatives de la banque.