Divers Economie

La société Hakam Abdellatif Finances augmente

sa participation dans le capital de la CTM



La société Hakam Abdellatif Finances a franchi à la hausse le seuil de participation de 5% dans le capital de la Compagnie de Transports au Maroc (CTM), selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). La société Hakam Abdellatif Finances a déclaré avoir acquis, le 26 décembre 2016, 61.321 actions CTM franchissant ainsi à la hausse le seuil de participation de 5% dans le capital du transporteur coté à la Bourse de Casablanca, souligne l’AMMC dans un communiqué. La société Hakam Abdellatif Finances a acquis 61.296 actions CTM sur le marché de blocs au cours unitaire de 600 dirhams et 25 actions sur le marché central au cours unitaire de 618 dirhams, relève la même source. Dans les douze mois qui suivent le franchissement du seuil précité, Hakam Abdellatif Finances envisage de poursuivre ses achats sur la valeur CTM et de siéger à son Conseil d’administration, a-t-elle ajouté. Le régulateur du marché des capitaux précise aussi que la société Asma Invest a franchi à la baisse le seuil de participation de 5% dans le capital de CTM, notant qu’Asma Invest détient, désormais, 5 actions de la société CTM.





Hausse du nombre des entreprises

créées à Tétouan



Un total de 510 entreprises ont été créées au niveau de la ville de Tétouan en 2016, en hausse de 42% par rapport à l'année précédente, selon les chiffres du Centre d'investissement de Tétouan.

Par secteur d’activité, les entreprises des services s'accaparent la part du lion avec 38% des structures créées, suivies de celles du commerce (32%) et du bâtiment et travaux publics (28%), lit-on dans un rapport du Centre d'investissement. Les entreprises créées par des femmes représentent 11% du total des entités ayant vu le jour durant cette période, alors que les structures gérées par des étrangers représentent 5% du total contre seulement 1% en 2015.

Le rapport précise en outre que 1.192 certificats négatifs pour la création d'entreprises ont été délivrés en 2016 par le Centre d'investissement de Tétouan, en coordination avec la délégation du commerce et d'industrie, soit une hausse de 5% en glissement annuel.

Par domaine d'activité, les services et le commerce arrivent en tête de liste avec respectivement 59% et 27% des certificats délivrés, suivis du BTP qui s'est adjugé 14% du nombre total de certificats.