Divers Economie

Accroissement du crédit bancaire en novembre



Le crédit bancaire s'est accru de 4% en novembre 2016 après 3,8% un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Par objet économique, l'évolution du crédit bancaire est imputable essentiellement à la hausse de 7,1%, après 6% en octobre, des crédits à l’équipement, avec une accélération des concours aux entreprises non financières, précise la Banque centrale qui vient de publier ses indicateurs clés des statistiques monétaires de novembre 2016. En revanche, l’encours des facilités de trésorerie est revenu à son niveau de novembre 2015, après avoir progressé de 1,9% en octobre, souligne la Banque centrale, notant que pour ce qui est des concours à l’immobilier, leur taux de progression est revenu de 2,7% à 2,2%.

Par secteur institutionnel, les concours alloués au secteur non financier ont progressé de 3,5% au lieu de 3,7% le mois précédent. Cette évolution recouvre un ralentissement de la croissance des prêts au secteur privé à 2,5% après 2,8% et un maintien du rythme des concours aux ménages à 5%, explique la même source. S’agissant des prêts aux sociétés non financières publiques, ils ont enregistré une hausse de 20,2% après 19% le mois précédent.



Baisse des nuitées touristiques

à fin octobre à Ouarzazate



Un total de 240.169 nuitées ont été enregistrées durant les dix premiers mois de l’année 2016 à Ouarzazate, contre 263.521 nuitées durant la même période en 2015, soit une baisse de 9%, selon le Conseil provincial du tourisme (CPT).

Les nuitées enregistrées pour les touristes non-résidents se sont établies à 170.222 durant la période de janvier à octobre 2016, contre 196.288 en 2015 (-13%), alors que celles des résidents se sont élevées à 69.947 (+4%), relève le CPT. Selon une répartition par nationalité, les touristes français viennent en tête avec un total de 31.032 nuitées, contre 37.578 nuitées en 2015, (-17%), suivis des touristes allemands avec 25.335 nuitées, contre 35.240 nuitées en 2015 (-28%). Les touristes espagnols, quant à eux, arrivent en 3ème position avec 22.877 nuitées (-3%), devant les touristes américains avec 16.772 nuitées, contre 20782 nuitées en 2015 (-19%).

Les potentialités touristiques de la province de Ouarzazate sont riches et variées comme le reflètent ses paysages magnifiques et ses conditions climatiques idoines, offrant ainsi aux visiteurs de multiples possibilités d’excursions notamment vers les kasbahs avoisinantes, la vallée de Dadès, la vallée des roses de Kelâat Mgouna et les gorges de Todgha.