Divers Economie

Baisse de l'indice des prix à la production des

industries manufacturières hors raffinage



L'indice des prix à la production du secteur des "Industries manufacturières hors raffinage de pétrole" a accusé une légère baisse de 0,1% en novembre dernier par rapport au mois d'octobre, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP).

Cette diminution est principalement due à la baisse enregistrée au niveau des "Industries alimentaires" (0,4%), de la "Fabrication de textiles" (0,5%) et de la "Fabrication d’équipements électriques" (0,1%), explique le HCP dans une note d'information relative à l'indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) du mois de novembre 2016.

La note relève toutefois une hausse des prix dans la "Métallurgie" (0,3%), le "Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège" (0,7%) et la "Fabrication de meubles" (0,5%). Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des "Industries extractives", de la "Production et distribution d’électricité" et de la "Production et distribution d’eau" ont connu une stagnation au cours du mois de novembre, fait savoir la même source.



Baisse à 5,2% de la masse monétaire en novembre



Le rythme de progression de l'agrégat monétaire M3 s'est décéléré à 5,2% en novembre 2016, après 5,5% un mois auparavant, pour s'établir à 1.180,7 milliards de dirhams, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution recouvre principalement une accentuation de la baisse des comptes à terme de 1,7% après 1,1% un mois auparavant et une décélération de la progression des détentions des agents économiques en titres d'OPCVM monétaires à 3% après 3,5%, et des dépôts à vue auprès des banques à 7,5% contre 7,6%, explique la Banque centrale qui vient de publier ses indicateurs clés des statistiques monétaires de novembre 2016.

S'agissant de la circulation fiduciaire et des placements à vue, leurs taux de progression sont restés quasi inchangés à 5,5% et à 5,7% respectivement, ajoute BAM.

En contrepartie, le crédit bancaire a progressé de 4% après 3,8% un mois plus tôt, et les réserves internationales nettes se sont renforcées de 13,1% après 14,5%, tandis que les créances nettes sur l’Administration centrale ont vu leur baisse s’accentuer de 3,8% à 6,8%. En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré en novembre une hausse de 0,3%, due essentiellement à l'augmentation de 0,6% du crédit bancaire. En revanche, les créances nettes sur l’Administration centrale ont enregistré une baisse de 1,4% alors que les réserves internationales nettes ont diminué de 0,3%, précise la Banque centrale.