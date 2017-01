Divers Economie

Le groupe Attijariwafa bank remporte

trois prix à Londres



Le groupe Attijariwafa bank a remporté trois prix à Londres en décembre, décernés par des magazines britanniques prestigieux, en récompense du progrès réalisé au cours des 12 derniers mois.

"Meilleure banque marocaine de l'année 2016", ce prix a été décerné, pour la 8ème fois au groupe, par "The Banker magazine", publication du groupe Financial Times, alors que le second prix a été attribué, pour la 2ème fois consécutive, par "EMEA Finance magazine", indique un communiqué d’Attijariwafa bank.

Le magazine "EMEA Finance magazine" a aussi primé, pour la seconde fois consécutive, Wafa Gestion, filiale du Groupe et n°1 de la gestion d'actifs au Maroc en tant que "Meilleur gestionnaire d’actifs de l’année 2016".

Ces nombreuses consécrations de magazines britanniques prestigieux, viennent récompenser le progrès réalisé par le Groupe Attijariwafa bank au cours de l'année 2016, non seulement en ce qui concerne ses résultats financiers dans un contexte difficile, mais également sa contribution au financement de l’économie verte, sa stratégie de développement à l'international, son mode de gouvernance et la solidité de son système de notation interne, relève la même source.



Plus de 840.000 arrivées touristiques

à fin novembre à Agadir



842.919 arrivées touristiques ont été enregistrées dans les différents établissements d’hébergement classés de la ville d’Agadir à fin novembre 2016, contre 827.960 lors de la même période de l’année dernière, selon des données du Conseil régional du tourisme Agadir-Souss-Massa.

Les touristes nationaux arrivent en tête avec 325.766 arrivées contre 298.419 arrivées enregistrées à fin novembre 2015, suivis par les Français avec 116.273 arrivées contre 137.535 en novembre 2015, ce qui représente une baisse de 15,46%.

Troisièmes en nombre d’arrivées, les Allemands étaient au nombre de 85.829 à fin novembre 2016 contre 81.496 une année auparavant, en hausse de 5,32%.

Les arrivées des touristes russes continuent sur leur lancée atteignant 27.997 arrivées à fin novembre dernier contre 6.845 durant la même période en 2015, en progression de 309,01%.

Selon les prévisions du CRT Agadir-Souss-Massa , et compte tenu de la reprise constatée grâce aux performances du mois de juillet, d’août et de septembre, la destination Agadir terminera cette saison avec une croissance qui oscillera entre 2 et 4%.