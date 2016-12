Divers Economie

Plus de 1,12 million de passagers ont transité

par l’aéroport Agadir Al Massira à fin novembre



Un total de 1.125.822 passagers ont transité par l’aéroport international d’Agadir Al Massira à fin novembre dernier, contre 1.333.528 durant la même période de l’année 2015, selon des statistiques de l’Office national des aéroports (ONDA).

S’agissant du trafic aérien commercial, le nombre de passagers a atteint 1.222.759 voyageurs, contre 1.327.492 durant la même période de l’année précédente, indique l’ONDA dans un communiqué.

Le nombre de passagers concernant le trafic aérien non-commercial s’est établi, de son côté, à 3.063 voyageurs, contre 6.036 durant les dix premiers mois de 2015.

L’aéroport Agadir Al Massira a, aussi, enregistré 11.652 mouvements d’avions à fin novembre dernier, contre 13.993 mouvements au titre de la même période de l’année précédente.

Par ailleurs, le trafic Fret a affiché une baisse de 8,28% pour atteindre 252.518 kg, contre 275.325 kg enregistrés à fin novembre 2015.



944 certificats négatifs délivrés par le CRI en onze mois dans la région Drâa-Tafilalet



Un total de 944 certificats négatifs ont été délivrés par le Centre régional d’investissement (CRI) de Drâa-Tafilalet au cours des 11 premiers mois de l’année 2016. Les dénominations commerciales sous forme de personne morale constituent 86,2% de ce total, indique le CRI.

Avec une part de près de 95%, la Société à responsabilité limitée (SARL) est la forme juridique la plus utilisée, suivie de très loin par la Société en nom collectif (SNC) qui n’a pu concerner que 4,43% des certificats négatifs délivrés.

Par ailleurs, 382 entreprises ont été créées dans la région durant la même période, selon la même source.

L’analyse de ces créations par secteur d’activité permet de relever la prédominance de la filière du commerce avec une part d’environ 36%, suivie du secteur des services (29%) et celui des BTP (21%).