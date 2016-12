Divers Economie

Emission par adjudication de bons

du Trésor à court, moyen et long termes



Le Trésor a procédé mardi à l'émission par adjudication de bons à court, moyen et long termes, a annoncé la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'économie et des Finances.

Il s'agit de bons d'une maturité de 26 semaines et de 2, 10, 20 et 30 ans avec un règlement des bons souscrits prévu pour le 02 janvier 2017, a précisé la Direction dans un communiqué publié sur le site de Bank Al-Maghrib.

La date d'échéance des bons à 26 semaines a été fixée au 03 juillet 2017, a indiqué la DTFE, notant que les bons à 2 ans seront cédés à 2,40% avec pour date d'échéance le 05 décembre 2018.

De leur côté, les titres de maturité de 10, 20 et 30 ans seront émis à des taux respectifs de 3,20%, 3,55% et 4,85%, a ajouté la DTFE.

Le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines et en prix pour les autres maturités, selon la même source.



Hausse de plus de 16% des nuitées

à Agadir en novembre



Les nuitées touristiques enregistrées dans les établissements d’hébergement classés d’Agadir se sont élevées à 321.942 en novembre dernier contre 277.520 nuitées lors de la même période de l’année précédente, soit une hausse de 16,01%.

Selon des données du Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir-Souss Massa, les touristes allemands arrivent en tête avec 90.126 nuitées en novembre 2016 contre 52.772 en novembre 2015, soit une hausse de 70,78%.

Le marché français arrive en 2ème position avec 51.066 nuitées en novembre 2016 contre 52.772 un an auparavant.

Les nationaux ont totalisé, quant à eux, 46.236 nuitées en novembre 2016 contre 44.960 en novembre 2015.

Les nuitées enregistrées par les touristes russes ont continué sur leur trend haussier, passant de 837 nuitées en novembre 2015 à 7.279 en novembre dernier. Le taux d’occupation moyen dans les hôtels classés de la ville d’Agadir durant le mois de novembre dernier s’est établi à 4,6 jours/touriste.